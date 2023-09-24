رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة جورجيو نابوليتانو رئيس الوزراء السابق



بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة جورجيو نابوليتانو رئيس الوزراء السابق لإيطاليا .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصوربن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية في وفاة رئيس الوزراء السابق.