رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة جورجيو نابوليتانو رئيس الوزراء السابق

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة جورجيو نابوليتانو رئيس الوزراء السابق
التاريخ
9/24/2023 5:59:56 AM
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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة جورجيو نابوليتانو رئيس الوزراء السابق لإيطاليا .
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصوربن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية في وفاة رئيس الوزراء السابق.
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