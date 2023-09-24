لافروف: الغرب يخوض قتالاً مباشراً ضد روسيا في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت من على منبر الامم المتحدة، الدول الغربية بخوض "قتال مباشر" ضد روسيا في أوكرانيا.

وقال لافروف "يمكنكم أن تسموه ما شئتم، لكنهم يقاتلوننا، يقاتلوننا في شكل مباشر.



نسميها حربا هجينة، لكن هذا لا يغير الواقع"، مشيرا الى المساعدة المالية والأسلحة و"المرتزقة" الوافدين من دول غربية.