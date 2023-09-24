لافروف: الغرب يخوض قتالاً مباشراً ضد روسيا في أوكرانيا

لافروف: الغرب يخوض قتالاً مباشراً ضد روسيا في أوكرانيا
التاريخ
9/24/2023 5:59:56 AM
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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت من على منبر الامم المتحدة، الدول الغربية بخوض "قتال مباشر" ضد روسيا في أوكرانيا.
وقال لافروف "يمكنكم أن تسموه ما شئتم، لكنهم يقاتلوننا، يقاتلوننا في شكل مباشر.
نسميها حربا هجينة، لكن هذا لا يغير الواقع"، مشيرا الى المساعدة المالية والأسلحة و"المرتزقة" الوافدين من دول غربية.
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