الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد العنصرية وعنف الشرطة

شهدت مدن فرنسية اليوم السبت تظاهر آلاف الأشخاص ضد عنف الشرطة والعنصرية، بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على مقتل شاب، عند نقطة تفتيش بالقرب من باريس.

ونقلت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية عن الشرطة القول إن المتظاهرين هاجموا سيارة شرطة بعصي حديدية خلال مسيرة في باريس. وتعرض شخص لإصابات وفقا للتقرير.

وشهدت البلاد نحو 100 مسيرة، دعت إليها منظمات ومبادرات عديدة بعد حوالي ثلاثة شهور من وفاة شاب عند نقطة تفتيش بالقرب من باريس.



واستنكرت المنظمات والمبادرات العنصرية المنهجية وعنف الشرطة وتزايد عدم المساواة الاجتماعية، التي تضر بشكل خاص بسكان الضواحي.

وكانت هناك أعمال شغب واسعة النطاق في تلك المناطق، بعد مقتل نائل(17 عاما) برصاص للشرطة. واستمرت أعمال الشغب، التي شملت الحرق المتعمد والنهب، لأيام وأضرت بالبلاد بأكملها.

واندلعت أعمال الشغب بسبب مقطع مصور يظهر أن الشاب لم يحاول الفرار من رجال الشرطة خلال التفتيش، حسبما ذكروا في البداية.

وفي نهاية المطاف أعادت السلطات الهدوء عن طريق تواجد كثيف للشرطة.

وبحسب تقرير إدارة التفتيش العامة للشرطة الوطنية، لقي إجمالي 38 شخصا حتفهم و أصيب 66 آخرون في عمليات للشرطة في 2022، مقارنة بمقتل 37 شخصا وإصابة 79 آخرين في 2021.