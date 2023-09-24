لافروف: من مصلحتنا المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبرى

لافروف: من مصلحتنا المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبرى
التاريخ
9/24/2023 5:59:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى الحيلولة دون اندلاع حرب كبرى وانهيار آليات التعاون الدولي.
وقال لافروف، في كلمته خلال المناقشة السياسية العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "اليوم كما كان الحال في عدة أوقات بالماضي، تقف البشرية أمام مفترق طرق، والأمر متروك لنا لتحديد كيفية تطور التاريخ"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضاف "من مصلحتنا المشتركة الحيلولة دون الانزلاق إلى حرب كبرى ومنع الانهيار النهائي لآليات التعاون التي أرستها أجيال من أسلافنا".
وتابع لافروف "شاهدنا تمارين عسكرية بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في الناتو، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية ضد روسيا، وهذا أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة... والهدف المعلن من ذلك هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وأعرب لافروف عن قلق روسيا إزاء تعزيز الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا العسكرة في شبه الجزيرة الكورية.
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