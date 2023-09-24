لافروف: من مصلحتنا المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبرى



دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى الحيلولة دون اندلاع حرب كبرى وانهيار آليات التعاون الدولي.

وقال لافروف، في كلمته خلال المناقشة السياسية العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "اليوم كما كان الحال في عدة أوقات بالماضي، تقف البشرية أمام مفترق طرق، والأمر متروك لنا لتحديد كيفية تطور التاريخ"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف "من مصلحتنا المشتركة الحيلولة دون الانزلاق إلى حرب كبرى ومنع الانهيار النهائي لآليات التعاون التي أرستها أجيال من أسلافنا".

وتابع لافروف "شاهدنا تمارين عسكرية بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في الناتو، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية ضد روسيا، وهذا أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة... والهدف المعلن من ذلك هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وأعرب لافروف عن قلق روسيا إزاء تعزيز الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا العسكرة في شبه الجزيرة الكورية.