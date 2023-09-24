الإمارات تتصدر نتائج البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

اختتمت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة منافسات النسخة الثانية من البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - أفريقيا التي أقيمت برعاية بنك أبوظبي الأول - مصر، وشهدت مشاركة واسعة من أكثر من 630 لاعباً من 30 دولة، في استاد القاهرة الدولي.

وسيطر لاعبو الإمارات على نتائج البطولة بالحصول على المركز الأول برصيد 41800 نقطة، وحلت البرازيل ثانياً بنفس رصيد النقاط، ثم مصر ثالثاً بـ28600 نقطة، ثم جاءت الولايات المتحدة رابعا بـ6800 نقطة.

وعلى مستوى الأكاديميات المشاركة، سيطرت أكاديمية A.F.N.T الإماراتية على الترتيب العام برصيد 8 ذهبيات و15 فضية و9 برونزيات، ثم أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية برصيد 6 ذهبيات و4 فضيات، ثم أكاديمية بني ياس الإماراتية برصيد 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، ثم أكاديمية سيسيريو البرازيلية برصيد 4 ذهبيات وفضيتين.

وأقيمت منافسات البطولة بحضور سعادة مريم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة المصري ممثلا عن معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، والعميد محمد الشعراوي الممثل الرسمي العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو في مصر، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي.

وأعرب سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته بتواجد رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)

في جمهورية مصر الشقيقة، مؤكدا أن هذا النجاح لبطولة الرابطة يثبت مدى عمق العلاقات الرياضية بين دولة الإمارات ومصر، كما أن تواجد رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) في مصر يعكس رغبة الإمارات القوية في نشر هذه الرياضة وقيمها بالمنطقة.

وأضاف: "نؤمن بأهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ونحن على استعداد دائم للمساهمة في تطوير هذه الرياضة وجعلها أكثر انتشاراً وازدهاراً".

وتابع قائلاً: "جمهورية مصر العربية محطة رئيسية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، فهذا البلد يحمل قيمة تاريخية وحضارية كبيرة، ويمثل أهمية خاصة لنا في تعزيز المبادئ المستمدة من الجوجيتسو، ولا شك أن دور مصر في تعزيز هذه الرياضة ونقل قيمها إلى الجيل الجديد يعكس تفاني القائمين عليها في تطوير المجتمع وتعزيز التواصل الرياضي والثقافي بين الدول".

من جانبه، أعرب محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي تعد إحدى البطولات الهامة التي تنظم تحت رعاية الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وأضاف أن النسخة الثانية في مصر شهدت مشاركات لافتة من جميع دول العالم، وكذلك الحضور الجماهيري، وهو دليل على نجاح الحدث، ودافع كبير لتقديم المزيد في النسخ المقبلة، لافتا إلى أن مشاركة عدد كبير من البراعم والناشئين بداية من عمر 4 سنوات في اليوم الختامي للبطولة يؤكد الانطباع الجيد على تواجد اللعبة في مصر وسيرها على الطريق الصحيح.

ومن جانبها قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك أبوظبي الأول: يسرنا أن نشهد مدى النجاح الكبير الذي حققته البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في القاهرة، ومدى الإقبال والاهتمام الذي حظيت به من قبل اللاعبين والجمهور والإعلام على حد سواء.

وبدوره أشاد البطل الإماراتي خالد العلي، لاعب أكاديمية كوماندو جروب والمتوج بالميدالية الذهبية في وزن 56 كجم، بمنافسات البطولة، مشددا على قوتها وقوة المنافسة بها، وموجها الشكرإلى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على إقامة الحدث في مصر وخروجه بالصورة المشرفة.

وأعرب البطل الإماراتي، محمد مؤنس، لاعب أكاديمية بني ياس، والمتوج بذهبية وزن 62 كجم، عن سعادته البالغة بنجاحه في الحصول على ميدالية ذهبية في بطولة قوية، وسط مشاركة واسعة من نجوم عالميين، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، حيث العديد من المشاركات الدولية.