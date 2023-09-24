13 قتيلاً في تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات في وسط الصومال

قُتل 13 شخصا وأُصيب عشرات آخرون بجروح في وسط الصومال السبت بعدما عمد انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين ما أدى إلى تدمير مبان قريبة، وفق ما أعلنت الشرطة.

واستخدم عمّال الطوارئ جرافات لرفع الأنقاض وقد انتشلوا أشخاصا كانوا عالقين تحت الركام من جراء التفجير الذي وقع في بلدة بلدوين في محافظة هيران.

وقال محافظ هيران عبدالله أحمد مالن في تصريح للصحافيين في الموقع "ما حدث هنا هو عمل شنيع".

وتابع "إنها كارثة والدمار الذي سبّبته ليس قليلا، لقد دمّرت المنطقة بأسرها".

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن في تصريح لوكالة فرانس برس العثور على "جثث 13 شخصا غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة" من الموقع.

وأفاد بـ"إدخال نحو 45 جريحا إلى منشآت طبية... إصابات بعضهم خطيرة وكلهم مدنيون".