الأرمن في قرة باغ: وقف إطلاق النار المبرم مع أذربيجان قيد التنفيذ

أعلنت السلطات العرقية الأرمنية في ناجورنو قرة باغ‭‭ ‬‬اليوم السبت إن البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع أذربيجان يجري تنفيذها، بما في ذلك إجلاء الجرحى وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، عقد الأرمن في قرة باغ جولة أخرى من المحادثات مع مسؤولي أذربيجان في مدينة شوشا، بعد ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار الذي أعقب هجوما خاطفا استمر 24 ساعة واستعادت فيه باكو السيطرة على الإقليم الجبلي.

وأضافت السلطات الأرمنية في الإقليم في بيان أن العمل جار لعودة الكهرباء بحلول غد الأحد كما أشارت إلى "مشاورات سياسية" حول مستقبل الإقليم الذي يقنطه 120 ألفا من الأرمن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه بموجب شروط وقف إطلاق النار بدأ الأرمن في الإقليم تسليم أسلحتهم التي تضمنت ما يزيد على 800 بندقية وست مركبات مدرعة. وتنشر موسكو قوات لحفظ السلام قوامها نحو ألفي جندي في المنطقة.

ومع معاناة الأرمن من نقص كبير في الغذاء والوقود بعد الحصار الفعلي الذي فرضته أذربيجان على مدى أشهر، توجهت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى قرة باغ اليوم، وهي الأولى منذ هجوم باكو.

وقالت اللجنة الدولية في بيان لاحق إن القافلة نقلت ما يقرب من 70 طنا من الإمدادات الإنسانية، منها دقيق (طحين) القمح والملح وزيت دوار الشمس عبر ممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وقرة باغ.

وأضافت أن فريقا منها أجرى كذلك عملية إجلاء طبي شمل 17 مصابا جراء القتال.

وذكرت روسيا أنها سلمت بشكل منفصل أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات.

وتصطف أكثر من 20 شاحنة مساعدات أخرى تحمل لوحات أرقام أرمينية على جانب طريق قريب منذ يوليو تموز. وقالت أذربيجان في ذلك الحين إن وجود تلك القافلة يصل إلى مرتبة "الاستفزاز" والسعي للنيل من سلامة أراضيها.

حماية المدنيين

تريد أذربيجان دمج الإقليم المتنازع عليه منذ فترة طويلة وتعهدت بحماية حقوق المنتمين لعرقية الأرمن. وتقول أذربيجان إن الأرمن أحرار في المغادرة إذا فضلوا ذلك بينما يقول الأرمن إنهم يخشون التعرض للاضطهاد إذا ظلوا في الإقليم.

وقالت وزارة الداخلية في أذربيجان اليوم إن مهمتها الرئيسية هي ضمان سلامة السكان المدنيين الأرمن وإنها توفر لهم الخيام والطعام الساخن والمساعدات الطبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لرويترز "نعمل أيضا على إصدار وثائق للسكان الأرمن وجوازات سفر وما إلى ذلك... هناك بالفعل من تقدموا بطلبات إلينا".

وقال السناتور جاري بيترز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إن هناك حاجة لمراقبين دوليين لمراقبة الوضع في ناجورنو قرة باغ وشفافية من أذربيجان.

وأضاف بيترز، الذي رأس وفدا من الكونجرس توجه إلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان اليوم، " أعتقد أن العالم بحاجة إلى معرفة ما يحدث هناك تحديدا".