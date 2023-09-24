انتفاضة الدقائق الأخيرة تهدي برشلونة فوزاً مثيراً على سيلتا فيجو



حول برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز مثير على سيلتا فيجو 3 /2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سيلتا فيجو في الدقيقة 19 عن طريق يورجن ستراند لارسن، قبل أن يضيف زميله أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وانتفض برشلونة

في الدقائق العشر الأخيرة، ليسجل له ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 81 و85، قبل أن يسجل جواو كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن جيرونا، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب غدا مع جاره أتلتيكو في قمة مباريات الجولة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.