انتفاضة الدقائق الأخيرة تهدي برشلونة فوزاً مثيراً على سيلتا فيجو

انتفاضة الدقائق الأخيرة تهدي برشلونة فوزاً مثيراً على سيلتا فيجو
التاريخ
9/24/2023 5:59:55 AM
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حول برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز مثير على سيلتا فيجو 3 /2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم سيلتا فيجو في الدقيقة 19 عن طريق يورجن ستراند لارسن، قبل أن يضيف زميله أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 76.
وانتفض برشلونة
في الدقائق العشر الأخيرة، ليسجل له ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 81 و85، قبل أن يسجل جواو كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 89.
ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن جيرونا، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب غدا مع جاره أتلتيكو في قمة مباريات الجولة.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.
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