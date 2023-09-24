إيفرتون يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى برينتفورد



حقق إيفرتون فوزه الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بعد تفوقه على مضيفه برينتفورد 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات

الجولة السادسة من المسابقة.

وتقدم إيفرتون عن طريق عبد الله دوكوري في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك ماتياس يانسن التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 67 سجل جيمس تاركوفسكي الهدف الثاني لإيفرتون، قبل أن يضيف دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ورفع إيفرتون، الذي

خسر أربع مباريات وتعادل في واحدة قبل مواجهة اليوم، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.



