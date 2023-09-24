مصر تكشف حقيقة قرار جديد بشأن الخبز المدعَّم

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء.

وبينت أنه يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

ويشكّل الخبز سلعة أساسية في مصر، وكثيراً ما تدور حوله الشائعات التي تسارع الحكومة المصرية في تكذيبها.

ويُذكر أنه، في مايو الماضي، نفت الحكومة المصرية أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار برفع سعر الخبز المدعَّم.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، أنه رغم نفي تلك الشائعة عدة مرات، لوحظ إعادة تداولها، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الحكومة، حينها، على «استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية».

ونوَّهت بـ«شنّ حملات رقابة دورية على جميع المخابز؛ لضمان مطابقة الخبز المدعم لمعايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين».