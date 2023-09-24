توقعات بوصول حجم سوق أدوية إنقاص الوزن في العالم إلى 100 مليار دولار عام 2035

من المتوقع أن يصل السوق العالمي لعقاقير إنقاص الوزن الجديدة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035.

يأتي ذلك وفقاً للمحلل الاقتصادي لشركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" المصرفية، إيفان ديفيد سيجرمان، الذي قال أيضا، إن إيرادات تلك العقاقير قد تصل إلى 70 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت .

وكان أداء الشركات التي تعمل فى كل مجال يتعلق بفقدان الوزن في وول ستريت في نمو وتطور بعد أن أظهرت دراسة أجرتها شركة "نوفو نورديسكز ويجوفي" أن هذه الأدوية تقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأدت نتائج الدراسة إلى ارتفاع أسهم شركة الأدوية "إيلي ليللي آند كو".

ويرى المحلل إيفان سيجرمان أن "ليللي" هي الأكثر استعدادا للسيطرة على السوق الأمريكية خلال العقد الذى يبدأ في عام 2030.

وتوقع محللو مورجان ستانلي في أوائل أغسطس أن يصل سوق أدوية إنقاص الوزن العالمية إلى 77 مليار دولار في عام 2030 ، بزيادة عن 54 مليار دولار المقدرة سابقا.



