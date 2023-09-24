الجزائر تقرر الوقف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا

الجزائر تقرر الوقف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا
التاريخ
9/24/2023 5:59:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر، اليوم السبت، الوقف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا على خلفية ظهور مرض " النزفية الوبائية" المعدي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قرار وقف الاستيراد، يأتي بأثر استعجالي عقب ظهور مرض "النزفية الوبائية" الذي تم الإعلان عنه من قبل السلطات الصحية في فرنسا، والذي يؤثر
بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية.
كما أكدت أن هذا القرار جاء بعد استشارة الجهات البيطرية في الجزائر.
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