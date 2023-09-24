الجزائر تقرر الوقف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر، اليوم السبت، الوقف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا على خلفية ظهور مرض " النزفية الوبائية" المعدي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قرار وقف الاستيراد، يأتي بأثر استعجالي عقب ظهور مرض "النزفية الوبائية" الذي تم الإعلان عنه من قبل السلطات الصحية في فرنسا، والذي يؤثر

بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية.

كما أكدت أن هذا القرار جاء بعد استشارة الجهات البيطرية في الجزائر.