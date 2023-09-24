ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة في الصومال

ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا من جراء انفجار سيارة مفخخة في الصومال.

وأعلنت السلطات الصومالية أن سيارة مفخخة انفجرت، اليوم، عند نقطة تفتيش أمنية في مدينة بلدوين وسط الصومال، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وإصابة 40 آخرين.

وأكد عبد الفتاح محمد يوسف، المدير العام لوزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في ولاية هيرشبيلي، وقوع الوفيات.

وأضاف: «تم نقل عشرين من الجرحى إلى مستشفيات بلدوين، في حين أن 20 آخرين في حالة حرجة، ما دفع إلى طلب نقلهم جواً إلى مقديشو لتلقي العلاج الطبي المتقدم».

وهيرشبيلي هي ولاية تضم مدينة بلدوين، عاصمة منطقة هيران التي كانت مركز العملية العسكرية الأخيرة التي شنَّتها الحكومة الصومالية على متطرفي «حركة الشباب»، فرع «تنظيم القاعدة» شرقي إفريقيا.

وأظهرت صور جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دخاناً أسود يتصاعد، وسيارة أجرة محطمة تشتعل عند نقطة التفتيش.

وقال الدكتور سليمان عبدي علي، مدير مستشفى بلدوين العام، إنه تم نقل جثث 10 ضحايا إلى المستشفى الذي يعمل فيه.

ولم تعلن «حركة الشباب» مسؤوليتها حتى اللحظة. وكثيراً ما تشن الحركة، التي تسيطر على أجزاء من الصومال، مثل هذه الهجمات.