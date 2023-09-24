دبي تشهد تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي الثلاثاء المُقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظّم "نادي دبي للصحافة" ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الـ22 للجائزة ضمن 14 فئة تشملها الجائزة، وذلك يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، في مدينة جميرا بدبي، وتزامناً مع فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي، بحضور لفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وممثلي مختلف وسائل الإعلام في المنطقة.

وستشارك في تقديم حفل الجائزة هذا العام وجوه إعلامية من العالم العربي، ومنهم: الإعلامية ليلاس كفوزي من قناة القاهرة الإخبارية، وحسام جبالي من قناة العربية، وهبة زعرور من مؤسسة دبي للإعلام، ومحمد قيس من قناة المشهد، ومحمد سالم من مؤسسة دبي للإعلام، وميراشا غازي من قناة الشرق، ونانسي نور من قناة اكسترا نيوز، حيث يعتبر حفل الجائزة محط اهتمام ومتابعة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحفية المحلية والإقليمية والصحفيون العرب العاملون في مناطق مختلفة من حول العالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام في المنطقة العربية.

وأعرب جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي، عن تقديره لمشاركة نخبة من الإعلاميين والإعلاميات العرب في تقديم حفل توزيع جوائز الإعلام العربي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الأمانة العامة للجائزة على إضفاء طابع متجدد على حفل تكريم الإعلاميين العرب وأعمالهم الرائدة، والذي يشارك فيه نحو أكثر من 3000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم العربي.

وأشار الشمسي إلى أنه سيتم نقل وقائع الحفل عبر البث المباشر على كافة حسابات المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدد كبير من المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات الصحفية في الوطن العربي، حيث يشارك في منتدى الإعلام العربي أكثر من 160 مؤسسة إعلامية.

يُذكر أن "جائزة الإعلام العربي" تشمل 13 فئة موزّعة على محاورها الثلاثة الرئيسية: الصحافية والمرئية والرقمية، إضافة إلى جائزة فئة "شخصية العام الإعلامية" والتي يتم منحها بقرار من مجلس إدارة الجائزة.