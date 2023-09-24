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العاصفة «أوفيليا» تجتاح إقليم الأطلسي الأوسط في أمريكا

9/24/2023 5:59:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصلت العاصفة المدارية «أوفيليا» إلى اليابسة، اليوم، لتجتاح ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة، مصحوبةً بأمطار غزيرة ورياح عاتية، أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في إقليم الأطلسي الأوسط، الممتد من نيويورك إلى ساوث كارولينا، صدرت لهم تحذيرات من العاصفة المدارية والفيضانات اعتباراً من منتصف نهار اليوم.

وبعد وصول «أوفيليا» إلى اليابسة بالقرب من إميرالد آيل بولاية نورث كارولينا نحو الساعة 6:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تحركت العاصفة المدارية نحو الداخل في مسار شمالي، حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وأضافت هيئة الطقس أن بعض المناطق قد تشهد أمطاراً يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمتراً ورياحاً تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، ما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولاينا.

وكانت واشنطن في ولاية نورث كارولينا من أكثر المدن تضرراً، إذ أظهرت لقطات مصوَّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات إلى المنازل، وغمر السيارات جزئياً في مناطق من المدينة الواقعة على ضفاف نهر بامليكو.

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