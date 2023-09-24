مقتل 10 بانفجار شاحنة ملغومة في الصومال

لقي 10 أشخاص حتفهم بانفجار شاحنة ملغومة في الصومال.

وكشف شرطي، اليوم، أن الضحايا قُتلوا فور وقوع الانفجار عند نقطة تفتيش في بلدة بلدوين وسط الصومال.

وقال الشرطي: «حتى الآن، رأيت 10 قتلى، بينهم جنود ومدنيون، وأكثر من 10 جرحى»، متوقعاً ارتفاع عدد القتلى.