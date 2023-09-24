مقتل 10 بانفجار شاحنة ملغومة في الصومال
التاريخ
9/24/2023 5:59:53 AM
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لقي 10 أشخاص حتفهم بانفجار شاحنة ملغومة في الصومال.
وكشف شرطي، اليوم، أن الضحايا قُتلوا فور وقوع الانفجار عند نقطة تفتيش في بلدة بلدوين وسط الصومال.
وقال الشرطي: «حتى الآن، رأيت 10 قتلى، بينهم جنود ومدنيون، وأكثر من 10 جرحى»، متوقعاً ارتفاع عدد القتلى.
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