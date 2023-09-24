بينها الإمارات... روسيا تعتمد 31 دولة يسمح لعملاتها بالتداول في سوق المحلية

اعتمدت الحكومة الروسية قائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بينها الإمارات .

وبحسب بيان الحكومة الروسية الذي نشر على موقعها، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

وتضم قائمة الدول: الإمارات، السعودية، البحرين، عمان، قطر، مصر، المغرب، الجزائر، أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، بنغلادش، البرازيل، فنزويلا، فيتنام، الهند، إندونيسيا، إيران، الصين، كوبا، ماليزيا، المغرب، منغوليا ، صربيا، تايلاند، تركيا، جنوب أفريقيا.

قبل اعتماد هذه القواعد، كان بإمكان المقيمين الروس فقط المشاركة في تداول العملات الأجنبية، ولم يكن لدى معظمهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب وفق سبوتنك.



وتم إعداد القرار لتنفيذ المعايير الجديدة للقانون الاتحادي "بشأن التجارة المنظمة"، المعتمد في يوليو 2023.

وتهدف هذه القواعد إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.



