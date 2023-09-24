زعيم عصابة مافيا إيطالية محتجز يدخل في غيبوبة بعد نزيف حاد



ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن ماتيو ميسينا دينارو زعيم إحدى عصابات المافيا الإيطالية، المحتجز منذ يناير الماضي، دخل في غيبوبة مستمرة منذ أمس الجمعة.

ويعاني دينارو، زعيم عصابة كوزا نوسترا، من سرطان القولون ويقول أطباؤه إنه لن يتعافى. وأعلن أطباء من المستشفى، الواقع في مدينة "لاجويلا" وسط إيطاليا، بناء على طلبه ، نزع أجهزة دعم الحياة الخاصة به.

وكان زعيم المافيا الإيطالي 61 عاما قد خضع أوائل أغسطس الماضي لجراحة في الأمعاء، في مستشفى "سان سالفاتوري" بمدينة "لاكويلا" وسط إيطاليا.

وعلى الرغم من نجاح العملية، فإن سرطان القولون المتقدم، تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير، طبقا لما ذكرته "أنسا" نقلا عن مصادر.

وأضافت الوكالة أن ميسينا دينارو، أصيب بنزيف حاد أمس الجمعة، وبعد وقت قصير، دخل في غيبوبة مستمرة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ميسينا دينارو، الرئيس المدان لمافيا "كوزا نوسترا" في صقلية، في يناير الماضي، بعد ثلاثة عقود من الفرار.