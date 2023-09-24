Sunday, 24 September 2023 02:57 GMT

زعيم عصابة مافيا إيطالية محتجز يدخل في غيبوبة بعد نزيف حاد

9/24/2023 5:59:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });


ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن ماتيو ميسينا دينارو زعيم إحدى عصابات المافيا الإيطالية، المحتجز منذ يناير الماضي، دخل في غيبوبة مستمرة منذ أمس الجمعة.

ويعاني دينارو، زعيم عصابة كوزا نوسترا، من سرطان القولون ويقول أطباؤه إنه لن يتعافى. وأعلن أطباء من المستشفى، الواقع في مدينة "لاجويلا" وسط إيطاليا، بناء على طلبه ، نزع أجهزة دعم الحياة الخاصة به.

وكان زعيم المافيا الإيطالي 61 عاما قد خضع أوائل أغسطس الماضي لجراحة في الأمعاء، في مستشفى "سان سالفاتوري" بمدينة "لاكويلا" وسط إيطاليا.

وعلى الرغم من نجاح العملية، فإن سرطان القولون المتقدم، تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير، طبقا لما ذكرته "أنسا" نقلا عن مصادر.

وأضافت الوكالة أن ميسينا دينارو، أصيب بنزيف حاد أمس الجمعة، وبعد وقت قصير، دخل في غيبوبة مستمرة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ميسينا دينارو، الرئيس المدان لمافيا "كوزا نوسترا" في صقلية، في يناير الماضي، بعد ثلاثة عقود من الفرار.

MENAFN24092023000110011019ID1107129072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث