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آسياد هانغجو: تمائم الدورة ثلاثي روبوتات لبعث الروح الأولمبية

9/24/2023 5:59:53 AM
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تمثل تمائم دورة الألعاب الآسيوية التي تفتتح
في هانغجو الصينية مجموعة من الروبوتات التي تبعث الروح الأولمبية، السلام والصداقة.

يكشف الثلاثي كونغ كونغ، ليان ليان وتشن تشن عن تراث المدينة المضيفة العميق وحيويتها المعاصرة. يوجّه نداء إلى العالم ويدعو الجميع إلى حضور الألعاب في هانغجو.

كونغ كونغ: يمثل آثار مدينة ليانغجو. حازم، صادق، طيب القلب، رياضي وعاطفي.

ليان ليان: يمثل البحيرة الغربية، وهي موقع آخر للتراث العالمي. يستمد اسمه من بحيرة أوراق اللوتس الخضراء. نقي، حيوي، لطيف، أنيق، ومضياف.

تشن تشن : يمثل قناة بكين- هانغجو الكبرى، والتي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي للأونيسكو. شجاع، ذكي، متفائل، ومغامر.

أما الميداليات التي ستوزّع للرياضيين المتوجين فتحمل اسم شان شوي. تتميز شان شوي بشكل اليشم (حجر كريم) الاحتفالي المستوحى من ثقافة مدينة ليانغجو التي يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام، ويعتبر هذا اليشم المربع، المتكامل مع ميدالية مستديرة، فريدًا، ويمكن التعرف عليه بشكل كبير.

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