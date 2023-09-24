دبي ميد دور متميز في دعم علاج الأمراض الجلدية والتجميل

تشارك "دبي ميد" الشركة الرائدة في مجال توزيع الأدوات والأجهزة الطبية والتي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها، في مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام2023 " في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض ويختتم أعماله يوم غد الأحد..

وأكد صافي رجب المدير التنفيذ للشركة أهمية الحدث كونه يمثل منصة وفرصة لبناء علاقات مفيدة ومثمرة

مع الأطباء والشركات المتخصصة، لافتا الى أن المؤتمر يعد مناسبة مميزة يلتقون عبرها مع أطباء الجلدية وخبراء التجميل من جميع أنحاء المنطقة والعالم. ما يتيح لهم عرض منتجاتهم الحديثة والمبتكرة والتفاعل مع محترفي المجال.، مؤكدا ثقته في إسهام المؤتمر الذي يشاركون فيه للعام الثامن على التوالي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار والمعرفة في مجال الطب والجمال.

وقال: إن الشركة التي تأسست عام 2016 متخصصة في تزويد المراكز والمستشفيات بأحدث ما توصل اليه الطب من أجهزة وعلاجات

في

مجال التجميل

ومكافحة

علامات الشيخوخة

وتقليل التصبغات ، علاوة على تدريب الأطباء وتأهيل الكوادر على استخدام تلك المعدات

، مشيرا الى

أن عملهم اتسع من ناحية الحيز الجغرافي لتتجاوز

حجم تعاقداتهم

12 شركة عالمية منها شركة جالديرما السويدية ..

وأوضح أن الشركة افتتحت مستودعها الطبي

في عام 2020 بدبي ، موضحاً أنهم من أوائل الشركات

التي حرصت وعملت على تسويق أحدث

المنتجات

في السوق الممحلي ، ومنها منتجات خاصة بمكافحة الشيخوخة تم اعتمادها من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

واستعرض رجب

أحدث أجهزتهم التي يتم عرضها في الأسواق وهو جهاز“سوف وايف" الخاص بشد البشرة ومعالجة الترهلات واثار حب الشباب، والحاصل على 26 براءة اختراع، والذي يعد أحد أهم الاختراعات العلمية وتم تزويد 10 مراكز وعيادات به، لافتا الى أن الإمارات هي اول دولة في الشرق الأوسط تستخدمه في عياداتها ومراكزها.

وقال: إنه لديهم تعاون تجاري في الوقت الحالي مع شركة جالديرما السويدية

وتم على صعيد رسمي من خلال

تعاقدات عدة لتوزيع منتجات هذه الشركة العالمية

ومنها منتج خاص بتحفيز الكولاجين الطبيعي، مؤكداً

أن الإمارات تشكل منصة هامة لكاقة المعنينن في القطاع لتطوير وتوسعة رقعة انتشارهم ..

يذكر أن

دبي ميد

تعد من الشركات الرائدة في مجال توزيع الأدوات والأجهزة الطبية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وتتعدى رؤيتها

تأمين وتوزيع

للأجهزة الطبية حيث تذهب إلى أنها تقوم بدراسات استباقية مع شركائها من الشركات المتخصصة لتأمين الحلول الجمالية والطبية.

ويعد مؤتمر "ميدام " للأمراض الجلدية والتجميل اكبر تجمع إقليمي ومن ضمن اكبر المنصات العالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم ويشارك فيه 214 متحدثا في تخصص الامراض الجلدية والتجميلية كما يعد

"ميدام " منصة عالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم .