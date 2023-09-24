آسياد هانغجو: افتتاح ذكي التزامًا بالفلسفة الخضراء

وسط ترقب لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبعيداً عن ألعاب نارية أعلن المنظّمون عدم استخدامها التزاماً بالفلسفة الخضراء، يُعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم، افتتاح النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو التي تُعدّ معقل التكنولوجيا في شرق الصين.

بعد تأجيلها لمدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس كوفيد-19، تنطلق الدورة التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي عام 1951، بمشاركة تفوق الألعاب الأولمبية، إذ يتنافس 12417 رياضي ورياضية، يمثلون 45 دولة.

ومن المقرّر أن يفتتح جينبينغ الدورة، التي تستضيفها الصين للمرة الثالثة بعد بكين 1990 وغوانغجو 2010، في واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في البلاد، أمام الضيوف المدعوين، من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، الذي وصل الخميس.

وعشية حفل الافتتاح، أكّد الهندي راجا راندير سينغ، الرئيس الموقت للمجلس الأولمبي الآسيوي، أن آسيا هي القارة الوحيدة التي بإمكانها تنظيم اي حدث فورًا . واستشهد سينغ أيضاً بنجاح بكين في استضافة دورة الألعاب الأولمبية صيفًا (2008) وشتاءً (2022)، منوهاً أيضاً باستضافة السعودية لدورة الألعاب السعودية الشتوية عام 2029.

- الصين لمواصلة الهيمنة -

ويُعدّ البلد المضيف المرشّح الأوفر حظًا لتصدر جدول الميداليات، حيث يضم وفدًا ضخمًا يبلغ قوامه نحو 800 رياضي، بينما تتنافس اليابان وكوريا الجنوبية على الوصافة.

وأرسلت كوريا الشمالية فريقا قوامه نحو 200 رياضي، منهية ما يقرب من ثلاث سنوات من العزلة عن الساحة الرياضية العالمية.

ويتنافس المشاركون بينهم أبطال عالم وأولمبياد، من أجل الحصول على ميداليات في 40 رياضة، من ألعاب القوى والسباحة وكرة القدم إلى الرياضات الإلكترونية والبريدج.

وستكون تسع رياضات، من بينها الملاكمة والبريك دانس وكرة المضرب، مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرّرة في باريس العام المقبل.

تصدرّت الصين المضيفة جدول الميداليات في كل دورة ألعاب آسيوية منذ عام 1982، ومن المتوقع أن تفعل ذلك مرة أخرى بحلول موعد إسدال الستارة عن الألعاب في الثامن من أكتوبر المقبل.

وتبدو الصين مرشحة للسيطرة على منافسات السباحة عن طريق تشين هايانغ الذي أعلن نفسه ملكاً جديداً وبلا منازع في سباقات السباحة على الصدر في بطولة العالم.

كسب السباح البالغ من العمر 24 عامًا جميع السباقات السباقات الثلاثة (50 م و100 م و200 م) وسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في سباق 200 م.

في ألعاب القوى، وهي إحدى الرياضات الأكثر متابعة عن كثب، سيدافع البطل الأولمبي والعالمي الهندي نيراج شوبرا عن لقبه في رمي الرمح في دورة الألعاب الآسيوية، فيما يبحث النجم القطري المخضرم معتز برشم عن ذهبية ثالثة في الوثب العالي بعد 2010 و2014.

وستكون منافسة الرياضات الإلكترونية التي يُنظر إليها على أنها خطوة نحو الإدماج الأولمبي يومًا ما، رسمية لأول مرة في الألعاب الآسيوية، بعد أن كانت رياضة استعراضية قبل خمس سنوات.

- افتتاح صديقٌ للبيئة -

لن تُستخدم الألعاب النارية في حفل افتتاح الدورة في الملعب الأولمبي "بيغ لوتوس" (80 ألف متفرج)، بحسب ما كشف المدير الرئيسي للحفل شا شياو لان.

قال شياو لان "تماشيًا مع نهج الألعاب الصديق للبيئة، سيحظى 50 ألف متفرج المتوقع حضورهم في هذا الحدث بـ"وليمة بصرية" باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزز".

وأكد أن "العرض المسائي سيعكس ثقافة جيان غنان، وسيُستوحى من تجويف المد والجزر الذي يُعدّ سمة بارزة لنهر تشيانتانغ المهيب الذي يمرّ عبر المنطقة".

وستُقام الألعاب في 54 موقعاً رياضياً، بينها 14 شُيّدت حديثًا، معظمها في هانغجو ولكنها تمتد أيضًا إلى مدن بعيدة مثل ونجو، على بعد 300 كلم جنوبًا.

وتشتهر مدينة هانغجو البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة وتبعد مسافة ساعة بالقطار السريع من شنغهاي، بمعابدها القديمة وحدائقها وبحيرتها الغربية المحبوبة، وسخرت لنجاح الدورة، 37600 متطوعاً ومتطوعة من 46 جامعة ومؤسسة اختيروا من حوالي 324 ألف طلب.

وهي أيضا الموطن غير الرسمي لصناعة التكنولوجيا في الصين، ولا سيما مسقط رأس شركة علي بابا التابعة لجاك ما.

وستعرض الألعاب بعضًا من أحدث التقنيات القادمة من المدينة بينها الحافلات بدون سائق والكلاب الآلية.