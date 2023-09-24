اكتشاف 4 قبور أثرية في غزة عمرها ألفا عام

أُعلن في قطاع غزة، اليوم، عن العثور على أربعة قبور جديدة في المقبرة الرومانية، شمال غربي مدينة غزة، أثناء عمليات التنقيب في المكان تعود لألفي عام.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن خبير في الآثار قوله إنه تم العثور على القبور الأربعة في منطقة قريبة من مشروع إسكان المدينة المصرية في منطقة السودانية شمال غرب غزة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للقبور المكتشفة في تلك المقبرة اكتمل ليصبح 134 قبراً، أبرزها التابوتان الرصاصيان، اللذان اكتشفا في وقت سابق، حيث إن القبور المكتشفة تتوزع على أربعة أنواع من القبور في المساحة الإجمالية للمقبرة الرومانية التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع، ويعود تاريخها إلى 2000 عام مضت.

ووفق الوكالة، تعود المقبرة الرومانية التاريخية لحقبة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد، وبذلك من المتوقع أن يكون تم الانتهاء من اكتشاف أول مقبرة كاملة في غزة.

وكان عدد من الفنيين ضمن فريق التنقيب وحماية الآثار يواصلون أعمال الترميم والدراسة داخل المقبرة، ويستخدمون أدوات بدائية أثناء أعمال التنقيب والحفر تحت الأرض، وفي أعمال التنظيف والترميم والصيانة.

وما يميز بعض القبور المكتشفة أنها منشأة بشكل هرمي، وتم العثور على أجزاء من أوانٍ فخارية وقطع معدنية كانت تستخدم ضمن الطقوس الجنائزية.

وأشارت إلى أنه تم العثور في الآونة الأخيرة على تابوتين مصنوعين من الرصاص، نُقش على أحدهما شكل قطوف عنب، والآخر عليه نقوش لدلافين تسبح في المياه.