أدنوك للتوزيع تدشن أولى محطاتها للوقود في مصر

أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة الأكبر على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر تقع في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى، حيث تقدم المحطات مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات للمجتمعات المحلية.

وتخطط الشركة لافتتاح ست محطات خدمة أخرى بعلامتها التجارية أدنوك في جميع أنحاء مصر بنهاية عام 2023، ويأتي ذلك في أعقاب استحواذها في بداية هذا العام على حصة 50% من أعمال شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر».

وتمت مراسم حفل الافتتاح في محطة خدمة أدنوك في دجلة المعادي بحضور كبار الشخصيات، حيث شرف الحفل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعلاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: «يمثل اليوم علامة بارزة مهمة في رحلتنا للتوسع الدولي، حيث نطلق محطات خدمة أدنوك في مصر، تعزيزاً لرؤيتنا لأن نصبح مزوداً إقليمياً رائداً لحلول التنقل. وباعتبارنا شركة تركز على المستقبل، فإننا نواصل اتخاذ خطوات جريئة لتلبية احتياجات عملائنا، ونتطلع إلى تقديم المزيد من خدماتنا المبتكرة والمدعومة رقمياً إلى السوق المصرية، واستكشاف المزيد من الفرص لتنمية محفظتنا.

وفي إطار توسعها أطلقت الشركة أيضاً مفهوم متاجر واحة أدنوك المميزة لتقدم للعملاء تجربة تسوق لا تضاهى، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات المعدة خصيصاً لتناسب ذوق العملاء المصريين، بما في ذلك القهوة المختصة، قهوة أربيكا 100%، التي تحمل علامة أدنوك للتوزيع. وتعد متاجر واحة أدنوك التي تتمتع بسجل متميز في خدمة العملاء بترقية تجربة تسوق العملاء، مع توفير أمهر خبراء صناعة القهوة بما يتماشى مع معايير الجمعية العالمية للقهوة المختصة.

وقال توماس اشتراوس، مدير عام شركة توتال إنرجيز للتسويق مصر: «يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون المهم مع أدنوك للتوزيع، وتؤكد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملائنا الكرام في مصر، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستعزز عروضنا والتزامنا الراسخ بالتميز في كل ما نقدمه من خدمات».

ويشمل المشروع المشترك محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضم أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد على 100 متجر للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وقد نجحت الشراكة في توسعة أعمالها الخاصة بوقود الطائرات من خلال الحصول على امتياز تزويد طائرات شركة الاتحاد للطيران بالوقود في القاهرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكة حالياً على تطوير البنية التحتية والإطار اللوجستي اللازم لإطلاق زيوت أدنوك فويجر، مجموعة زيوت تشحيم أدنوك المميزة والمعتمدة من قبل الشركات المصنعة للسيارات. وستكون منتجات زيوت أدنوك فويجر متاحة للعملاء في محطات خدمة أدنوك في مصر، وكذلك في سوق زيوت التشحيم المحلي.

وقد تم تجهيز محطات خدمة أدنوك التي افتتحت حديثاً في مصر للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتوفر محطات الخدمة التي تقع في دجلة المعادي ومدينة العبور وعلى طريق السويس الدائري مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات، بما في ذلك غسيل السيارات وزيوت التشحيم وتغيير الإطارات، في حين تتوفر خدمات الصيانة في محطتي خدمة دجلة المعادي ومدينة العبور. وتضم المحطات الثلاث متاجر واحة أدنوك التي تقدم للعملاء مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المأكولات والمخبوزات الطازجة، بالإضافة إلى القهوة المختصة المحمصة المعدة حسب الطلب.

ويعد توسع أدنوك للتوزيع في مصر خطوة مهمة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً. ووفقاً لاستراتيجيتها للنمو الذكي، فقد افتتحت الشركة أولى محطاتها خارج دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية عام 2018. إضافة إلى ذلك، تساهم منتجات زيوت «أدنوك فويجر» في توسيع نطاق تواجد أدنوك للتوزيع على المستوى الدولي من خلال تصديرها إلى 32 دولة حول العالم (كما في 30 يونيو 2023).