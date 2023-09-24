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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

9/24/2023 5:59:51 AM
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة شرقاً وشمالاً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:21، والجزر الأول عند الساعة 02:28.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45، والمد الثاني عند الساعة 05:29، والجزر الأول عند 09:21، والجزر الثاني عند الساعة 21:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 27 90 20

دبي 43 28 80 30

الشارقة 42 24 75 25

عجمان 41 25 90 30

أم القيوين 41 25 85 30

رأس الخيمة 41 26 80 30

الفجيرة 37 27 85 30

العـين 40 28 55 15

ليوا 43 27 90 10

الرويس 39 25 90 25

السلع 40 25 55 10

دلـمـا 40 27 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 39 26 90 35

أبو موسى 39 26 90 35.

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