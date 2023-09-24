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دراسة .. ممارسة التمارين صباحا يسرع عملية فقدان الوزن

9/24/2023 5:59:51 AM
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كشفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن.

وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة.

ووفقا شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، فقد استخدمت الدراسة الحديثة نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين 2003 و2006، ولاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح.


ووجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية "لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم".

وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال، الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل.

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