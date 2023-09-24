دراسة .. ممارسة التمارين صباحا يسرع عملية فقدان الوزن
التاريخ
9/24/2023 5:59:51 AM
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كشفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن.
وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة.
ووفقا شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، فقد استخدمت الدراسة الحديثة نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين 2003 و2006، ولاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح.
ووجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية "لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم".
وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال، الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل.
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