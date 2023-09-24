فصل الخريف يبدأ فلكيا اليوم في النصف الشمالي من الأرض

أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن فصل الخريف سيبدأ "فلكيا" في النصف الشمالي من الأرض مع موعد الاعتدال الشمسي الخريفي ، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب، وذلك اليوم 23 سبتمبر

في الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت الإمارات.



وأضاف الجروان، يتساوى الليل بالنهار بعد موعد الاعتدال الخريفي بعدة ايام في الإمارات فيما سيبدأ الليل الدائم يخيم على المناطق الشمالية القطبية حتى حلول الربيع، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض دون 25 م ليلاً ودون 40 م نهاراً ابتداءً من موعد الاعتدال الخريفي لتتجه الاجواء تدريجيا نحو الاعتدال، وتظل الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب و الندى صباحاً.

وأوضح الجروان أن برودة الليل فتبدا درجات الحرارة الدنيا تكون دون 20 م ليلا ابتداء من منتصف أكتوبر إلى منتصف أبريل، أما برودة النهار فتبدا درجة الحرارة العليا تكون دون 30 م نهاراً من منتصف نوفمبر إلى منتصف مارس. ويكون موسم الامطار الشتوية خلال بداية نوفمبر إلى نهاية مارس.