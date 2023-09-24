عرضة رونالدو بعد قيادته النصر لحسم الكلاسيكو أمام الأهلي تلهب الرياض

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقص العرضة السعودية، بعد قيادته النصر لحسم الكلاسيكو أمام الأهلي 4-3 في مباراة حابسة للأنفاس في الرياض، فيما التحق الزئبقي الفرنسي نغولو كانتي بركب النجوم اللامعين في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد قيادته "نمور" جدة إلى استعادة الصدارة من الهلال المتعثر أمام ضمك.

بعد ساعات على ظهوره بـ"البشت"، حاملاً السيف ومرتدياً الثوب، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أشعل الـ"دون"، رفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، ملعب الأوّل بارك أمام 24 ألف متفرّج، بعدما وقعا على هدفين قادا من خلالهما النصر إلى حسم المواجهة أمام زملاء البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوار مندي، الذي استقبلت شباكه رباعية جديدة ضاعفت الشكوك حيال مستواه.

وفيما كان "الراقي" يكتفي فقط بتقليص النتيجة، امتلك رونالدو (38 عاماً) مفتاح المباراة، مانحًا التقدم للنصر باكرًا جدًا، ولاقاه تاليسكا معانقاً الشباك مرتين، قبل أن يختتم أفضل لاعب في العالم 5 مرات الرباعية، محتفلاً برقص العرضة.

قال البرتغالي "لا زلت أعشق كرة القدم، واعشق اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات. سأواصل حتى تقول لي ساقي توقف".

وأضاف متصدر ترتيب الهدافين بـ 9 أهدف "أشعر بالراحة، وأساعد فريقي، والأهم بالنسبة لي أننا فزنا بالمباراة" .

ويعزو حارس تشلسي السابق تلقي شباكه 13 هدفًا منذ بداية الدوري، إلى الأخطاء بشكل عام، "لا أكون سعيدًا عندما اتلقى هذا الكم من الأهداف، علينا أن نتحسن، وسنواصل العمل".

لكن أفضل حارس في العالم 2021، هاجم حكم المباراة البرازيلي أندرسون دارونكو، "تغاضى عن خطأ قبل الهدف الأول للنصر، الذي سُجِل أثناء حجب أدخنة الألعاب النارية للرؤية!"، بينما سأل مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله الحكم عن رضى ضميره على أدائه في المباراة.

إصابة نغّصت فرحة



مقابل لمعان رونالدو، انتظر كانتي، بطل العالم 2018، حتى الجولة السابعة ليوقع على اعتماد تألقه مع الاتحاد، بعدما أسقط مساهماته الدفاعية، افتكاكاً، تمريراً وتسجيلاً، قالبًا تأخر العميد أمام الفتح إلى فوز (2-1).

معوّضًا غياب مواطنه كريم بنزيمة والمغربي عبد الرزاق حمد الله، حظي نجم تشلسي السابق، المعروف بالجري والمطاردة أثناء عدم امتلاك فريقه للكرة، بإشادة خاصة من مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، "سجّل كانتي هدفًا رائعًا".

كما نوّه سانتو برد فعل لاعبيه بعد استقبال هدف الفتح، "روح الفريق كانت رائعة، في الشوط الثاني لم نمنحهم أي فرصة للتسجيل".

لكن فرحة العميد نغّصتها إصابة القائد أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي، بحسب النادي، الذي أكد أنه سيُنهي إجراءات العملية الجراحية للاعب في الفترة المقبلة.

- سابقة سلبية لنيمار

وفي ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحاله، لم تشفع مشاركة نيمار أساسيًا مع الهلال، في تجاوز ضمك الذي فرض على النادي العاصمي تعادلاً بطعم الهزيمة (1-1)، مضاعفًا مرارة جماهيره التي عانت تعادلاً مخيبًا آخر أمام نافباخور الاوزبكي في دوري أبطال آسيا.

ورغم توهجه في الجولة السابقة أمام الرياض، أخفق نيمار بهز الشباك مجددًا في ثالث مبارياته بقميص فريقه الجديد، في سابقة تاريخية لم يعهدها اللاعب في مسيرته مع باريس سان جرمان الفرنسي، برشلونة الإسباني وسانتوس البرازيلي.

وعكَسَ التعادل المفاجئ مع ضمك الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، مجريات المباراة التي لم ترق إلى المستوى المطلوب من "الزعيم"، بل أكثر من ذلك، فقد لعب الحارس المغربي الدولي ياسين بونو دورًا في إنقاذ فريقه من خسارة محتمة.

اعترف بونو بأفضلية المضيف "ضمك فريق قوي تكتيكيًا ويمتلك عناصر ذكية عرفت كيف تتحكم في بعض المجريات، خصوصًا بعدما ظهر التعب على فريقنا".

وفيما رأى لاعب ضمك المصري طارق حامد أن الأسماء الكبيرة لا تكفي في كرة القدم، أشار زميله أحمد الزين، إلى أن ضمك كان الأقرب إلى تحقيق الفوز، "لعبنا 11 ضد 11، والمدرب (الروماني كوزمين كونترا) قال لنا إنه يريد رجالاً في الملعب".

ورفض كوزمين تبريرات مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس، التي ساقها خلال المؤتمر الصحافي، بأن الإرهاق كان سببًا في تعادل فريقه "لا أتفق معه في ظل وجود دكة بدلاء قوية، ويستطيع اللعب بأكثر من تشكيلة".

وكتبت صحيفة ماركا ان الهلال "أنفق 350 مليون يورو، وخرج بتعادلين متواليين بطعم الهزيمة ما عزّز شائعات إقالة المدرب جيزوس".

- التعاون يستعيد اجتهاده -وفي بريدة، صالح التعاون جماهيره بعد خسارته الدراماتيكية أمام الأهلي، بخروجه منتصرًا في ديربي القصيم أمام الرائد، ليستعيد الفريق المجتهد بقيادة مدربه البرازيلي بيريكليس شاموسكا توازنه في الصراع على القمة.

وانعكس الاستقرار الإداري بمفعول فوري على نادي الشباب، إذ لم تمض ساعات على انتخاب محمد المنجم رئيسًا جديدًا حتى أمطر "الليث" شباك الحارس الدولي التونسي أيمن دحمان برباعية، مكتسحًا منافسه الحزم 4-1.

وفي مباراة ستبقى محفورة طويلاً في ذاكرة الاتفاقيين، عزز نواخذة المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد من مكانتهم التنافسية، بعدما قادهم الفرنسي موسى ديمبيليه والهولندي جورجينيو فينالدوم لاقتناص فوز مثير على الطائي (4-3).



