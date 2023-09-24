نهيان بن سيف: اليوم الوطني السعودي احتفاء بشراكة الأخوة والمصير المشترك

قال سعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية : ثلاثة وتسعون عاماً من التكاتف والتّعاضد والتقدم، مرّت بالعظمة والفخر والشّموخ على هذا البلد المعطاء العزيز، المملكة العربية السعودية.



وأضاف سعادته - في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام" - إننا في دولة الإمارات نفرح مع شعب المملكة الشقيق بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ93 فهذه المناسبة الخالدة والتاريخية تتضمن العديد من المعاني السامية، وفي مُقدمتها وجود قيادة رشيدة وشعب وفيّ.

وتابع : في هذا اليوم، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وإلى شعب المملكة الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، أعاد الله هذه المناسبة على المملكة بالخير واليمن والبركات، وبالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء للشعب السعودي الشقيق، الذي حُق له أن يبتهج ويعتز بتاريخ مديد من الإنجازات في كافة المجالات.



وقال سعادته إن أواصر الدم والتاريخ والمصير المشترك التي تجمع بلدينا عميقة الجذور حتى بات "الإماراتي سعودي، والسعودي إماراتي" كما قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، حيث ترتبط دولة الإمارات والسعودية بعلاقات تاريخية متميزة وراسخة تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والمصير المشترك، حتى أصبحت العلاقات بين البلدين تشكل نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة، المبنية على حُسن الجوار والمصالح المشتركة، فما يجمع دولة الإمارات والمملكة من أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة تشكل نموذجا يحتذى به عبر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المشترك، ولهذه الشراكة أوجه عدة لا تحصى من أبرزها الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وأضاف : إن اقتصاد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يعد الأكبر بين الدول العربية، ومن خلال عملهما المشترك والمتواصل لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، تسهم الدولتان في دفع مسيرة التنمية في المنطقة نحو آفاق جديدة بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان.



وأشار سعادته إلى أن المملكة ودولة الإمارات عززتا علاقاتهما الثنائية إلى آفاق جديدة من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي (SECC) لوضع استراتيجية مشتركة بين البلدين.

وأضاف سعادته : امتدادا للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، تتشارك الدولتان وتتعاونان بشكل مستمر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وتظل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ملتزمتين بتعزيز السلام والأمن من خلال الدبلوماسية والدعوة لإيجاد حلول سياسية للنزاعات الإقليمية والدولية، من خلال التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.



واختتم سعادته بقوله : كل عام والمملكة العربية السعودية تعانق المجد ورايتها مرفوعة، وأعاد الله عليهم هذا اليوم بالمزيد من الازدهار والتوفيق والسداد.



