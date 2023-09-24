3 آلاف طبيب وخبير يناقشون آخر مستجدات طب الأمراض الجلدية في ميدام 2023

شارك أكثر من ثلاثة آلاف طبيب وخبير من المنطقة والعالم في أعمال الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية والطب التجميلي "ميدام 2023 " الذي انطلق أمس ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر المؤتمر - الذي تنظمه "دي إكس بي لايف" ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع "ميدام" - خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط .

وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر - في كلمته خلال الإفتتاح - يعد مؤتمر "ميدام" علامة فارقة ومنصة مهمة للتبادل المعرفي والتعاون بين جميع العاملين في مجال طب الأمراض الجلدية والتجميل حيث يسهم هذا الحدث العالمي في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدوليّة والخاصة وجميع الشركاء والمهتمين.

من جانبه ذكر الدكتور سعد بن سامي الصقير، أمين عام منظمة الشرق الأوسط الدولية للأمراض الجلدية وطب التجميل، أن المؤتمر يتضمن مسارات متعددة تشمل مجموعة متنوعة من المجالات المتخصصة بما في ذلك الأمراض الجلدية العامة وحالات طب الأطفال والطب التجميلي والالتهابات الفطرية والبهاق والصدفية وغيرها، لافتا إلى البرنامج العلمي المكثف للمؤتمر والذي يضم 47 ندوة وورشة عمل متخصصة في ستة برامج علمية تقام بالتوازي على مدى أيام المؤتمر الثلاثة.

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تضم تقديم 220 محاضرة علمية تعرض أحدث الأبحاث والمعلومات حول الدراسات الجديدة والمواضيع العاجلة والملحة المتعلقة بالأمراض الجلدية والتجميل، منوها إلى المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يعرض أحدث الأجهزة المتطوّرة والاتجاهات الجديدة في هذا القطاع .

ولفت الصقير، إلى أن الحدث يستضيف كذلك مجموعة من ورش العمل العلمية والعملية المتخصصة المرخصة من هيئة الصحة في دبي لتدريب الأطباء عمليًا على أحدث أساليب الحقن التجميلي والطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة .

وناقش اليوم الأول للمؤتمر، مواضيع متنوعة بما فيها آخر المستجدات في طب الأمراض الجلدية والأمراض الجلدية المرتبطة بالرياضة وتناول أمراض الأطفال الجلدية وتقنيات تحفيز نمو الشعر ومضاعفات الليزر ودمج التكنولوجيا في طب الأمراض الجلدية وطب التجميل وغيرها .

وتحظى المملكة العربية السعودية بحضور مميز في فعاليات المؤتمر حيث يشارك الدكتور عبدالله بن سليمان العقيل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد في البرامج العلمية للمؤتمر فضلا عن العديد من الأطباء والاستشاريين السعوديين في تقديم المحاضرات والندوات والورش العلمية، كما تشارك الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد في المؤتمر كشريك علمي استراتيجي.

ويسلط اليوم الثاني للمؤتمر على على مزيج من أحدث الابتكارات والمعارف التقليدية ويتضمن مناقشة العديد من المواضيع المهمة مثل تحليل عميق لكيفية إدارة التهاب جلد اليد المزمن والحكاك العقدي وأحدث الابتكارات التكنولوجية والعلاجات غير الجراحية لخلل التصبغ الجلدي والتعاون متعدد التخصصات بين أطباء الأمراض الجلدية وأطباء الروماتيزم، كما تشارك الجمعية المصرية لطبيبات الأمراض الجلدية في محاضرة ضمن جلسات اليوم الثاني.

ويناقش اليوم الثالث والأخير للمؤتمر عدة موضوعات منها أحدث الابتكارات المتعلقة بمعالجة حب الشباب والأمراض الجلدية، فيما ستتناول الجلسات الخاصة التي تستضيفها الجمعية الإيرانية للأمراض الجلدية والجمعية التونسية للأمراض الجلدية والأمراض التناسلية مواضيع متنوعة مثل جراحة "موس" وعلاج تجديد بشرة الوجه غير الجراحي وبعض الحالات النادرة من أمراض الجلد الوراثية والتقنيات المبتكرة مثل الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد لعلاج تساقط الشعر ومناقشة مخاطر الإصابة بالأمراض الجلدية وغيرها.