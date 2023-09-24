بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي عن اهدار هالاند الفرص: لن أنام الليلة!

سخر الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا من المزاعم، حول وجوب قلقه من الفرص السانحة المهدرة من قبل هدافه النروجي إرلينغ هالاند هذا الموسم.

وسجّل هالاند 52 هدفاً الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق المملوك إماراتياً الذي حقق ثلاثية خارقة في دوري أبطال أوروبا، بطولة وكأس إنجلترا.

وسجّل النروجي هذا الموسم سبعة أهداف في ثماني مباريات.

لكن التحليل يظهر انه أهدر 12 فرصة، تسع من بينها في آخر مبارتين ضد وست هام والنجم الاحمر الصربي.

قال غوارديولا ساخراً قبل مواجهة نونتغهام فوريست السبت في الدوري الإنكليزي لكرة القدم "لن أنام الليلة!".

تابع المدرّب الفذ "حصل على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفاً حتى الآن. المهم أن يقول دوماً +لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة+".

أردف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق "المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو اتواجد في المكان الخاطئ".

شرح بيب "نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينغ كثيراً. انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرّب لكن لا تنتقدوا أبداً من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار".

وأقرّ غوارديولا ان لاعبه البالغ 23 عاماً لم يكن في لياقة مكتملة مطلع الموسم، لكن ذلك كان متوقعاً بعد ارهاقات الموسم الماضي "كلا لم تكن لياقته كاملة".