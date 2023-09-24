الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: لا يتحمّل الجهاز الطبي لتشيلسي مسؤولية إصابات اللاعبين

أصرّ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي ان الجهاز الطبي في فريق غرب لندن، ليس مسؤولاً عن اصابات اللاعبين التي عكّرت بداية مشواره مع الفريق المترنح راهناً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وامتلك بوكيتينو 15 لاعباً جاهزاً فقط نهاية الاسبوع الماضي، خلال التعادل المخيب على أرض بورنموث.

ورغم انفاقه نحو 1.2 مليار دولار على جذب اللاعبين الجدد بعد استحواذ النادي من كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي في 2021، يعاني الفريق الأزرق من نقص كبير.

غاب عنه 12 لاعباً ضد بورنموث، ما اجبر بوكيتينو على استدعاء ثلاثة لاعبين دون 19 عاماً لم يشاركوا مع الفريق الأول سابقاً.

ومن شاغلي عيادة الفريق، الفرنسيان كريستوفر نكونكو وويسلي فوفانا، ريس جيمس، البلجيكي روميو لافيا، كارني تشوكووإيميكا، تريفوه تشالوباه والإكوادوري مويسي كايسيدو القادم بصفقة خيالية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع عشر مع فوز يتيم في خمس مباريات، قبل مواجهة الأحد ضد أستون فيلا.

لكن بوكيتينو لا يحمّل المسؤولية للجهاز الطبي "قبل قدومنا إلى هنا، قمنا بكل شيء لتكوين صورة واضحة عن الإصابات الكثيفة الموسم الماضي، لتحليل المخاطر".

تابع "يتعلّق الأمر بملف اللاعب، المخاطر التي يتعرّض لها. ليس بالأشخاص العاملين في الطاقم الطبي".

أردف "أعتقد انه يتعيّن علينا احترام هذه القطاعات المحترفة والمؤهلة في النادي. لهذا السبب يعملون في كرة القدم. هناك مخاطر فردية للاعبين يجب تحليلها".

ختم مدرب توتنهام السابق "وهناك أيضاً سوء الحظ. لدينا اصابات تحدث في موسم واحد أو ربما في موسمين، لكنها حصلت مع تشيلسي بسبب مواقف لا يمكن التحكّم بها".



