أبرزهم كورتوا ونوير ونكونكو.. نجوم تفتقدهم الملاعب بسبب الإصابات



حرصت معظم الأندية العالمية ، على مدار الأسابيع الماضية منذ انطلاق فعاليات الموسم الكروي الحالي، الاستعانة بأبرز العناصر في صفوفها لتقدم بداية جيدة وقوية في الموسم، ولكن الإصابات حرمت عددا من هذه الأندية من أبرز نجومها لتؤجل مشاركة بعض النجوم في الموسم الحالي.

وسلط موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق الضوء على أبرز 10 نجوم لم يحالفهم الحظ للظهور مع أنديتهم في الموسم الحالي حتى الآن رغم مرور أسابيع على انطلاقة الموسم.

ويبرز من هؤلاء النجوم اللاعب الفرنسي الشهير كريستوفر نكونكو - 25 عاما -، الذي كان من أهم الصفقات التي أبرمها تشيلسي في صيف هذا العام حيث تعاقد معه من فريق لايبزج الألماني، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 80 مليون يورو، ولكنه أصيب خلاف فترة الإعداد للموسم وغاب عن مباريات الفريق حتى الآن، وكانت آخر مباراة خاضها اللاعب في 19 يونيو الماضي.

ويعاني أيضا تشيلسي من الإصابة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي الآخر ويسلي فوفانا - 22 عاما - في يوليو الماضي، وقد تبعد الإصابة في الركبة هذا المدافع الفرنسي عن صفوف الفريق لفترة طويلة في الموسم الحالي، وكانت آخر مباراة شارك فيها في 16 يونيو الماضي.

كما حرمت الإصابات فريق بايرن ميونخ الألماني من لاعبين في الموسم الحالي، ويبرز منهما حارس المرمى الكبير مانويل نوير - 37 عاما -، والذي كان الحارس الأساسي للفريق على مدار سنوات طويلة، وكان مقررا أن يعود إلى موقعه في الموسم الحالي بعد فترة إصابة طويلة، ولكن تجددت إصابته لتحرم الفريق من جهوده هذا الموسم حتى الآن.. وكانت آخر مباراة خاضها نوير في الأول من ديسمبر 2022، ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب للمشاركة في المباريات.

كما حرمت الإصابة فريق بايرن ميونخ من لاعبه الجديد رافاييل جيريرو - 29 عاما - المنضم إليه في صفقة انتقال حر صيف هذا العام، بعد انتهاء ارتباطه بفريق بوروسيا دورتموند الألماني.. وكانت آخر مباراة خاضها اللاعب، الذي تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو، في 20 يونيو الماضي.

ويبرز بين النجوم الغائبين عن المشاركة في الموسم الحالي حتى الآن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا - 31 عاما - أحد أبرز عناصر فريق ريال مدريد الإسباني، والذي تعرض للإصابة في صيف هذا العام أيضا ليغيب عن صفوف ريال مدريد هذا الموسم.. وكانت آخر مشاركة لكورتوا، البالغة قيمته السوقية 45 مليون يورو، في المباريات في 17 يونيو الماضي.

كما حرمت الإصابة فريق كريستال بالاس الإنجليزي من لاعبه مايكل أوليسي، الذي كان هدفا لتشيلسي في فترة الانتقالات هذا الصيف، ولكن ظل في صفوف كريستال بالاس.. وتعرض أوليسي - 21 عاما -، الذي تبلغ قيمته السوقية 38 مليون يورو، للإصابة خلال صيف هذا العام، وكان آخر ظهور له في المباريات في 25 يونيو الماضي.

وغاب المدافع البرتغالي الشاب نونو مينديز - 21 عاما -، الذي تبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو، عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الحالي حتى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها بأربطة الركبة اليمنى في نهاية أبريل الماضي، ولا يزال اللاعب في مرحلة العلاج والتأهيل.

كما تضم قائمة النجوم الغائبين عن فعاليات الموسم الحالي التشيكي الدولي باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني، وجو ويلوك لاعب خط وسط نيوكاسل الإنجليزي، وتامي أبراهام مهاجم روما الإيطالي.



