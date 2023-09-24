رئاسة COP28 تستعرض خطة عملها أمام العالم خلال أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك



أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة COP28 على ضمان تكاتف الجميع وتضافر الجهود الدولية، لتحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي، وتحويل الوعود والتعهدات إلى تقدم ملموس تستفيد منه أجيال الحاضر والمستقبل.

جاء ذلك في ختام مشاركة فريق رئاسة COP28 في أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث استفادت من التجمع العالمي لتحفيز وحشد جهود قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني لدعم خطة عمل المؤتمر، التي تستهدف الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وضم فريق رئاسة COP28 إلى جانب معالي الدكتور سلطان الجابر، كلاً من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي ، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في COP28، وسعادة رزان المبارك، رائدة المناخ في COP28، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، وسعادة عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28.

واشتملت مشاركة رئاسة COP28 خلال الأسبوع على العديد من الأنشطة، حيث استعرض معالي الدكتور سلطان الجابر خطة عمل رئاسة المؤتمر أمام المشاركين والحضور في أهم اجتماع بشأن المناخ ضمن اجتماعات الجمعية العامة، وهي قمة الأمم المتحدة للطموح المناخي، التي دعا إلى عقدها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وحضرها عدد كبير من قادة دول العالم. ودعم فريق رئاسة COP28 تقديم الخطة للمجتمع الدولي عبر حملة من الأنشطة والفعاليات شارك فيها أعضاء الفريق، تضمنت إلقاء مجموعة من الكلمات ضمن عدد من الفعاليات البارزة، وعقد لقاءات ثنائية مع مجموعة من قادة دول العالم، والتواصل مع الثنائيات الوزارية التي تقود مسارات العمل التفاوضية حول نقاط تركيز COP28 لتحفيز التوصل إلى توافق في الآراء قبل انعقاد المؤتمر في نوفمبر وديسمبر القادمين.

وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر خلال استعراض خطة العمل أمام كبار المسؤولين العالميين الحاضرين لقمة الأمم المتحدة للطموح المناخي أو المشاركين فيها عن بُعد، أن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس أكدت أن جهود العالم غير كافية لتحقيق هذه الأهداف، وأن الوقت المتبقي قصير ومحدود. لكنه أكد أن COP28 فرصة للأمل والتكاتف والعمل.

وأشار معاليه إلى أن العالم ليس عاجزاً عن مواجهة تداعيات تغير المناخ، وأنه قادر على تجاوز أصعب التحديات من خلال تكاتف الجميع وتضافر جهودهم. وقال إن تغير المناخ عدو مشترك يجب على العالم أن يتحد لمواجهته.

وتتضمن خطة عمل رئاسة COP28 سلسلة من الإجراءات المقترحة للقطاعين الحكومي والخاص في أربعة مجالات رئيسية وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وجدد معاليه التأكيد خلال كلمته في قمة الطموح المناخي، وفي سلسلة من المشاركات على مدار الأسبوع، أن تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة هو أساس الخطة.

وكشف للمرة الأولى عن حجم الانبعاثات التي يجب التخلص منها، داعياً العالم إلى خفض 22 مليار طن من انبعاثات غازات الدفيئة في السنوات السبع القادمة للحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

كما يقع موضوع "تطوير آليات التمويل المناخي"، كعامل تمكين رئيسي لتحقيق التقدم في مختلف مجالات العمل المناخي، ضمن الركائز الرئيسية الأخرى التي أكدت عليها رئاسة COP28 في لقاءاتها السابقة، وخلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، بدأ معالي الدكتور سلطان الجابر الأسبوع بقرع جرس بدء التداول في بورصة نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، داعياً إلى تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي.

وتابع حديثه عن هذا الموضوع في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول حشد وتحفيز رأس المال الخاص في الأسواق الناشئة والنامية، نظمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري.

وخلال الجلسة التي حضرتها مجموعة من قادة التمويل المناخي بمن فيهم مارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف غلاسكو والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وأجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أكد معالي الدكتور سلطان الجابر ضرورة إيجاد حلول جديدة مبتكرة لخفض المخاطر وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص، بما يحفز زيادة الاستثمارات الخاصة في مجال المناخ، ودفع استقرار الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة والنامية.

وخلال فعاليات الأسبوع، ترأس معاليه الاجتماع الوزاري حول ترتيبات التمويل لمواجهة خسائر وأضرار تغير المناخ بالمشاركة مع معالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية ورئيس مؤتمر COP27، حيث وجَّها دعوة إلى جميع الوزراء الحاضرين للتكاتف وتحويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، الذي تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، إلى حقيقة خلال COP28 في دبي.

وتعليقاً على الاجتماع، قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن معالجة الخسائر والأضرار صارت أشد إلحاحاً من أي وقت مضى، وإن الصندوق وترتيبات التمويل التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ منارة أمل، وشريان حياة للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ بشكل خاص، وتمثل هذه المناقشة في الاجتماع الوزاري خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا معالي الدكتور سلطان الجابر أيضاً الدول المانحة إلى الوفاء هذا العام بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار، كما طالب بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

وكان احتواء الجميع في منظومة عمل COP28 محور تركيز رئيسي آخر لرئاسة المؤتمر خلال مشاركتها في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلن معالي الدكتور سلطان الجابر ومايك بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ ورئيس مدينة نيويورك السابق، عن قيام مؤسسة بلومبرغ الخيرية بتمويل حضور 1000 رئيس مدينة إلى COP28.

وتحدث معاليه في هذه الفعالية أمام نخبة مرموقة ضمت شيه تشن هوا، الممثل الخاص الصيني لشؤون تغير المناخ، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، ولورانس توبيانا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأوروبية.

وستستضيف رئاسة COP28 ومؤسسات بلومبرغ الخيرية قمة العمل المناخي الوطني في COP28، التي ستجمع قادة العمل المناخي على المستوى المحلي من مختلف دول العالم، مثل رؤساء البلديات والمحافظين ومديري الشركات ورؤساء المنظمات غير الحكومية وغيرهم، ليقدموا مساهماتهم المباشرة في العملية التفاوضية بمؤتمر الأطراف.

وخلال حديثه عن ركيزة الحفاظ على الحياة وتحسين سبل العيش ضمن خطة عمل المؤتمر، أوضح معالي الدكتور سلطان الجابر ضرورة التركيز على صحة وسلامة ورخاء البشر كموضوع رئيسي خلال المناقشات المناخية.

وفي هذا السياق، شارك معاليه في فعالية رئيسية إلى جانب الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وفخامة الدكتور لازاروس مكارثي شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، ودعا العالم إلى حضور أول يوم مخصص للصحة في مؤتمرات الأطراف ضمن فعاليات COP28، لمعالجة العلاقة المهمة بين تغير المناخ والصحة.

كما طرح معاليه أيضاً جدول أعمال النظم الغذائية والزراعة لـ COP28، وجدد دعوة رئاسة المؤتمر إلى تعزيز العمل العالمي لمعالجة التحديات المترابطة على نطاق تغير المناخ والنظام الغذائي، بما في ذلك الإنتاج والاستهلاك والتجارة والمرونة. وتحقيقاً لهذه الغاية، دعا الأطراف إلى التوقيع على إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وإدراج هذا الالتزام في خطط عملها المناخية.

وعقد معاليه لقاءات ثنائية خلال الأسبوع مع مجموعة كبيرة من الشخصيات الرائدة من جميع أنحاء العالم بمن فيهم كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وألوك شارما، الرئيس المعين لـ COP26، وكوستاس فراغوجيانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وماروس سيفكوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ومعالي ستيفن غيلبو، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ومعالي الدكتورة هان هوا جين، وزيرة البيئة في كوريا الجنوبية، وآموس ج. هوكستاين، المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي وأمن الطاقة.

وشارك أعضاء فريق رئاسة COP28 في مجموعة كبيرة من الفعاليات خلال الأسبوع، حيث حضرت معالي شما المزروعي وتحدثت في سلسلة من اللقاءات، بما في ذلك جلسة حوارية بشأن الأعمال الخيرية للشباب مع منظمات خيرية بارزة للتعريف بدور رائد المناخ للشباب، وجلسة نقاشية بشأن مستقبل مؤتمر الأطراف لبحث تمكين الشباب واحتوائهم.

من جانبها، ألقت سعادة رزان المبارك كلمة افتتاحية في جلسة حوارية عقدها صندوق "بيزوس إيرث"، الذي أطلقه الملياردير جيف بيزوس لتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ، مع شركة سيلزفورس، وهي شركة برمجيات سحابية عالمية تستخدم الطاقة النظيفة بنسبة 100% ضمن سلسلة عملياتها، للتركيز على هدف استعادة وحماية 15 مليون هكتار من غابات القُرم بحلول عام 2030. كما تحدثت سعادتها خلال فعالية استضافتها منظمة المرأة للبيئة والتنمية حول جهودها كرائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28، وتركيزها على إعطاء الأولوية لهدف المساواة بين الجنسين.

فيما تحدث سعادة السفير ماجد السويدي عن التمويل والابتكار التكنولوجي وإزالة الكربون من الصناعات الكثيفة الانبعاثات، والعلاقة بين المناخ والطبيعة، من بين أنشطة أخرى.

يذكر أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت خطوة أساسية ضمن استعدادات رئاسة COP28 وتحضيراتها للمؤتمر، حيث تستمر في جهودها لحشد جهود المجتمع الدولي للعمل ودعم خطتها الهادفة إلى تحقيق الإنجازات المنشودة في العمل المناخي العالمي.