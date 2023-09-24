الدولار الأمريكي يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 10 سنوات

سجل الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة على مدار الأسبوع الماضي، لكنها كانت كافية لدفعه لتسجيل المكاسب الأسبوعية العاشرة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب في نحو 10 سنوات.

وحلق الدولار أمام اليورو والإسترليني والين عند أعلى مستوى في 6 أشهر، مع تأكيد الفيدرالي عزمه زيادة الفائدة مرة واحدة إضافية قبل نهاية العام الجاري.

وانخفض الين، الجمعة، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير، بينما ظل الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة.

وتزامن مع مكاسب الدولار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً، وتسجيل الأسهم الأمريكية أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس.

وهبطت العملة اليابانية بما يقارب 0.4% مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية، وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، على الرغم من تصريح محافظ البنك كازو أويدا، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن بنك اليابان قد يكون لديه بيانات كافية قبل نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكن إنهاء معدلات الفائدة السلبية.

وهوى الين إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع الدولار أمام سلة من العملات 0.11% إلى 105.51، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 105.74.

وتراجع اليورو 0.13% إلى 1.0649 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار في الجلسة السابقة. كما هبط الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.22765 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر تقريباً عند 1.22305 دولار الخميس، بعد أن أوقف بنك إنجلترا سلسلة طويلة من زيادات أسعار الفائدة.

وأكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن عملية خفض التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل، لكنه ‏شدد في نفس الوقت على أن الالتزام بإعادة التضخم إلى ‏2%‏.‏

كما عقد كل من بنك إنجلترا واليابان اجتماع سياستهما النقدية الأسبوع الماضي، ليقرر الأول تثبيت سعر الفائدة بعد 14 عملية من زيادتها، فيما أبقى الثاني معدل الفائدة عند المستويات بالغة الانخفاض.