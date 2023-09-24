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بنك أوف أمريكا: تخارج 17 مليار دولار من الأسهم العالمية في أسبوع

9/24/2023 5:59:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تخلص المستثمرون من الأسهم عالمياً بأسرع وتيرة منذ ديسمبر على مدار الأسبوع الماضي.

ووفقاً لبيانات بنك أوف أمريكا، شهدت صناديق الأسهم العالمية المتداولة تدفقات للخارج بقيمة 16.9 مليار دولار على مدار الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

بينما واصل المستثمرون شراء سندات خزانة للأسبوع الـ32 على التوالي، وذلك بقيمة 2.5 مليار دولار.

واجتمع عدد من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، في مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، الذي قرر الإبقاء على معدل الفائدة من دون تغيير.

ومع ذلك أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيرفع الفائدة مرة إضافية قبل نهاية عام 2023.

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