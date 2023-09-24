حمدان بن محمد: كل عام وراية السعودية خفاقة وإنجازاتها مستمرة

حمدان بن محمد: كل عام وراية السعودية خفاقة وإنجازاتها مستمرة
التاريخ
9/24/2023 5:59:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المملكة العربية السعودية بمناسبة الوطني الـ 93.
وقال سموه عبر منصة "إكس" : "نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ 93 ... كل عام ورايتكم خفاقة وانجازاتكم مستمرة في ظل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان."
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