629 رحلة تسيرها الناقلات الإماراتية والسعودية أسبوعياً بين البلدين

عززت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الرحلات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، في خطوة تستهدف مواكبة طلب العملاء والنمو المطرد لحركة الطيران في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن أن الناقلات الوطنية والسعودية تسير نحو 629 رحلة أسبوعياً بين البلدين، موزعة بواقع 405 رحلات من الناقلات الوطنية إلى المملكة و224 رحلة من شركات الطيران السعودية إلى الإمارات.

وقالت هيئة الطيران المدني إن "الاتحاد للطيران" تسير 63 رحلة أسبوعياً من أبوظبي إلى المملكة، فيما تسير "طيران الإمارات" نحو 67 رحلة أسبوعياً من دبي إلى السعودية، بينما تسير "فلاي دبي" 162 رحلة أسبوعياً و"العربية للطيران" 99 رحلة أسبوعياً و"ويز إير أبوظبي" 14 رحلة أسبوعياً.

وأضافت أن رحلات "الاتحاد للطيران" تشمل 21 رحلة إلى الدمام، و21 رحلة إلى جدة، و21 رحلة إلى الرياض، بينما تسير "طيران الإمارات" 21 رحلة إلى الدمام، و21 رحلة إلى جدة، و21 رحلة إلى الرياض، و4 رحلات إلى المدينة.

وذكرت أن رحلات "فلاي دبي" الأسبوعية إلى المملكة تشمل 14 رحلة إلى أبها، ورحلتين إلى العلا، و28 رحلة إلى الدمام، و7 رحلات إلى القصيم، و4 رحلات إلى جازان، و4 رحلات إلى حائل، ورحلتين إلى الهفوف، و35 رحلة إلى جدة، و28 رحلة أسبوعية إلى الرياض، و14 رحلة إلى المدينة، ورحلتين إلى نيوم، و3 رحلات إلى نجران، ورحلتين إلى القيصومة، و4 رحلات إلى الطائف، و3 رحلات إلى ينبع، و10 رحلات إلى تبوك.

وأشارت إلى أن "العربية للطيران" تسير 7 رحلات إلى أبها، و4 رحلات إلى الجوف، و23 رحلة إلى الدمام، و8 رحلات إلى القصيم، و4 رحلات إلى حائل، و14 رحلة إلى جدة، و14 رحلة إلى المدينة، و14 رحلة إلى الرياض، و4 رحلات إلى الطائف، و4 رحلات إلى ينبع، و3 رحلات إلى تبوك، فيما تسير "ويز إير أبوظبي" 7 رحلات إلى الدمام، و7 رحلات إلى المدينة.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني أنه على صعيد الناقلات السعودية، فتسير الخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس وطيران أديل 210 رحلات أسبوعياً إلى إمارة دبي، بينما تسيير الخطوط الجوية السعودية 14 رحلة أسبوعياً إلى أبوظبي موزعة بواقع 7 رحلات من الرياض و7 رحلات من جدة.

من جانبها، قالت "الاتحاد للطيران" لـ "وام"، إن وجهاتها فى السعودية تخدمها في الدمام طائرات A320/A321، وفي جدة طائرات A320/A321/B787-9، وفي الرياض طائرات A320/A321.

ولفتت إلى أن أكثر الوجهات طلباً على رحلاتها من الدمام هي أبوظبي ودكا ومانيلا ودلهي ومومباي، بينما أكثر الوجهات طلباً من جدة، هي أبوظبي وجاكرتا ودكا والدار البيضاء وكراتشي، فيما كانت أكثر الوجهات طلباً من الرياض، هي: أبوظبي ودكا، ومانيلا، وجاكرتا، وكراشي.

من ناحيتها أوضحت "طيران الإمارات" لـ "وام" أنها بدأت عملياتها في السعودية في عام 1989 انطلاقاً من مدينة جدة، وتخدم الوجهات بطائرات "بوينغ 777" إلى الدمام والمدينة والرياض، بينما تخدم وجهتها في جدة بطائرات "إيرباص A380"، مشيرة إلى زيادة عدد الرحلات إلى المدينة بسبب الإقبال المتزايد لتصبح 5 رحلات أسبوعية حتى أكتوبر القادم.

بدورها، قالت "فلاي دبي" إنها بدأت رحلاتها الى المملكة العربية السعودية في العام 2010 وكانت مدينة أبها أولى وجهاتها هناك، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى رحلاتها للمطارات الرئيسية في المملكة، تشغل رحلات إلى عدة وجهات كانت غير مخدومة برحلات طيران مباشر من دبي أو الإمارات مثل العلا ونيوم والقيصومة ونجران وأبها لربطها عبر دبي كمحور عالمي للطيران.



