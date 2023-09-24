أوكرانيا تعلن مقتل قادة بارزين في الأسطول الروسي بهجوم سيفاستوبول



أعلنت أوكرانيا

اليوم "السبت" أن عشرات الأشخاص بينهم "شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم أمس "الجمعة".

وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول".

وأضاف أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".

وقال رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف إن الهجوم أدى إلى مقتل "تسعة أشخاص على الأقل" بينهم جنرالات، حسبما صرح لإذاعة صوت أمريكا.

وامتنع بودانوف عن التعليق عما إذا كانت صواريخ غربية الصنع استُخدمت في الهجوم.

وقد حذر حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، من هجوم صاروخي أوكراني جديد محتمل "السبت".

وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تيلغرام "انتبهوا! خطر صواريخ!".

وقال "أغلقوا نوافذكم بشكل محكم وابتعدوا عنها"، ودعا ركاب السيارات ووسائل النقل العام للنزول منها والتوجه إلى مكان آمن. لكنه قال بعد ذلك بوقت قصير إن "الخطر انتهى".

وكانت كييف قد أعلنت "الجمعة" تنفيذ "ضربة ناجحة" على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود في القرم، أدت إلى فقدان شخص واحد على الأقل بحسب موسكو.

وكثفت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة ضرباتها على شبه جزيرة القرم بطائرات مسيّرة وصواريخ، معلنةً تدمير أنظمة دفاع جوي وحوضا لبناء السفن وسفينتين هناك.

وتؤدي شبه جزيرة القرم

التي ضمتها موسكو في 2014 ومدينة سيفاستوبول، دوراً أساسياً في الحرب،

سواء لناحية تأمين الإمدادات للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو في تنفيذ ضربات صاروخية.



