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مكتوم بن محمد: يجمعنا مع السعودية مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة

9/24/2023 5:59:48 AM
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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 .

وقال سموه عبر منصة إكس "نهنئ المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 ، لنا مع المملكة تاريخٌ عريق، وبين شعبينا أخوةٌ وصلاتٌ عميقة، ويجمعنا مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة، نتمنى للمملكة دوام العز والتطور والازدهار في ظلّ ملكها وولي عهده الأمين حفظهم الله."

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