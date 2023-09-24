مكتوم بن محمد: يجمعنا مع السعودية مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة
التاريخ
9/24/2023 5:59:48 AM
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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 .
وقال سموه عبر منصة إكس "نهنئ المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 ، لنا مع المملكة تاريخٌ عريق، وبين شعبينا أخوةٌ وصلاتٌ عميقة، ويجمعنا مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة، نتمنى للمملكة دوام العز والتطور والازدهار في ظلّ ملكها وولي عهده الأمين حفظهم الله."
MENAFN24092023000110011019ID1107129045
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