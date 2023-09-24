مكتوم بن محمد: يجمعنا مع السعودية مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 .

وقال سموه عبر منصة إكس "نهنئ المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 ، لنا مع المملكة تاريخٌ عريق، وبين شعبينا أخوةٌ وصلاتٌ عميقة، ويجمعنا مستقبلٌ مزدهرٌ وشراكةٌ قويةٌ مستمرة، نتمنى للمملكة دوام العز والتطور والازدهار في ظلّ ملكها وولي عهده الأمين حفظهم الله."