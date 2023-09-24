عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فقد التقى سموه، معالي جواو غوميز كرافينيو وزير خارجية البرتغال، ومعالي حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا، ومعالي توبياس بيلستروم وزير خارجية مملكة السويد، ومعالي روجيليو مايتا وزير خارجية بوليفيا، ومعالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، ومعالي أوليفيا روامبا وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو، ومعالي جيجي اودونجو وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أوغندا، ومعالي دينيس مونكادا وزير خارجية نيكاراغوا، ومعالي دمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ومعالي كانديا كاميسوكو كامار وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين في جمهورية كوت ديفوار.

وبحث سموه، خلال اجتماعاته مع أصحاب المعالي الوزراء، عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها التنمية المستدامة وتغير المناخ.

وتعرف الوزراء، على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، مؤكدين جدارة دولة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي في ظل جهودها ومبادراتها العالمية الرائدة والمبتكرة في هذا الملف وعلى صعيد تبني حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها، وبحثوا التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سموه، حرص دولة الإمارات على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد عيسى بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.