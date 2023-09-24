محمد بن زايد: نشارك السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء

محمد بن زايد: نشارك السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء
التاريخ
9/24/2023 5:59:47 AM
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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 93، متمنياً للمملكة مزيداً من التنمية والتقدم والرخاء.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني، نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء."
ويصادف اليوم، 23 سبتمبر، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ93، فيما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بالمناسبة، وسط حفاوة رسمية وشعبية كبيرة بالمناسبة.
ويجمع البلدان الشقيقان تطلعـات لمستقبل واحد تصوغه الرؤى التنموية الهادفة إلى توفير كل سبل الاستقرار والتنمية والرخاء لشعبي البلدين وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، يستند عـلى مقومات ثابتة أساسها النسيج الثقافي والاجتماعي المشترك، والتاريخ والأهـداف والطموحات والرؤى المشتركة.
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