محمد بن راشد يهنئ السعودية باليوم الوطني

محمد بن راشد يهنئ السعودية باليوم الوطني
التاريخ
9/24/2023 5:59:47 AM
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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» المملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها بمناسبة اليوم الوطني.
وقال سموه عبر منصة "إكس" :"كل التهاني للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم.. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.. كل عام وأنتم بخير.. وشعبكم إلى خير..وراية مجدكم خفاقة عالية".
ويحل اليوم الوطني السعودي هذا العام في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، التي بدأت رحلـة جديدة نحو المسـتقبل المزدهر مع إطلاق «رؤية السعودية 2030»، التي تعد أحد أكبـر برامج التحول الوطني عالمياً.
MENAFN24092023000110011019ID1107129040
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