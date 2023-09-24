محمد بن راشد يهنئ السعودية باليوم الوطني



هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» المملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر منصة "إكس" :"كل التهاني للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم.. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.. كل عام وأنتم بخير.. وشعبكم إلى خير..وراية مجدكم خفاقة عالية".

ويحل اليوم الوطني السعودي هذا العام في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، التي بدأت رحلـة جديدة نحو المسـتقبل المزدهر مع إطلاق «رؤية السعودية 2030»، التي تعد أحد أكبـر برامج التحول الوطني عالمياً.







