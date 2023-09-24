ظنوا أنها نائمة.. وفاة مسافرة على متن رحلة بريطانية



توفيت مسافرة تبلغ من العمر 73 عامًا،على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية أقلعت من مطار هيثرو باتجاه مدينة نيس الفرنسية، بينما ظنوا الركاب أنها كانت نائمة طوال الرحلة.





وعقب الهبوط بدأ الركاب في جمع أمتعتهم والاصطفاف استعدادا للنزول، ثم أدركوا أن الراكبة، الذي ظنوا أنها كانت نائمة لم تستجب.

وأخبر الركاب المذعورون المضيفات بما يجري وتم الاتصال بسرعة بخدمات الطوارئ، لكن محاولات إنقاذ السيدة باءت بالفشل.

وقال مسؤول في مطار نيس: "يعتقد أن المرأة البالغة من العمر 73 عاما، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، أصيبت بنوبة قلبية"،بخسب سكاي نيوز عربية.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية: "للأسف، توفي أحد العملاء على متن رحلة جوية من لندن هيثرو إلى نيس، نحن غير قادرين على تقديم أو تأكيد مزيد من التفاصيل حول الراكب".