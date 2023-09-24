«الاتحاد للطيران» تضاعف رحلاتها اليومية إلى كوالالمبور

«الاتحاد للطيران» تضاعف رحلاتها اليومية إلى كوالالمبور
التاريخ
9/24/2023 5:58:50 AM
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أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة عدد رحلاتها بين أبوظبي وعاصمة ماليزيا النابضة بالحياة، كوالالمبور، وجاءت هذه الخطوة تلبية لطلب المسافرين. وستنطلق الرحلة الإضافية الثانية يوم 15 يناير المقبل، وبذلك ستوفر 14 رحلة أسبوعية بين المدينتين.وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: بفضل مواعيد رحلاتنا الملائمة من أبوظبي، ستأتي رحلتنا اليومية الثانية إلى كوالالمبور في أوقات مناسبة للمقيمين في الإمارات من الراغبين في قضاء عطلاتهم في ماليزيا.
بالإضافة إلى ذلك، ستتيح الرحلات الجديدة بأوقاتها النهارية والليلية للمسافرين من كوالالمبور من الوصول إلى أبوظبي بالحصول على المزيد من الخيارات لاستكشاف ما تقدمه المدينة من فرص على مستوى الأعمال والترفيه. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بجذب المزيد من الضيوف للاستمتاع بأبوظبي، وتعزيز الربط بين شبكتنا العالمية المتنامية. وتشتهر كوالالمبور بأفقها الخلاب بأبراج بتروناس التوأم الشهيرة.
وتقدم المدينة مزيجاً غنياً من الثقافات الماليزية والصينية والهندية، مما ينتج عنه مشهد ثقافي متنوع، وأسواق نابضة بالحياة، وعدد كبير من الأماكن الثقافية. في الوقت ذاته، تستمر أبوظبي في جذب المسافرين بما تحتضنه من معالم بدءاً من المعمار الرائع لمتحف اللوفر أبوظبي إلى مغامرات مليئة بالتشويق في عالم فيراري أبوظبي.
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