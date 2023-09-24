Sunday, 24 September 2023 02:53 GMT

«الاتحاد للطيران» تضاعف رحلاتها اليومية إلى كوالالمبور

9/24/2023 5:58:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة عدد رحلاتها بين أبوظبي وعاصمة ماليزيا النابضة بالحياة، كوالالمبور، وجاءت هذه الخطوة تلبية لطلب المسافرين. وستنطلق الرحلة الإضافية الثانية يوم 15 يناير المقبل، وبذلك ستوفر 14 رحلة أسبوعية بين المدينتين.وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: بفضل مواعيد رحلاتنا الملائمة من أبوظبي، ستأتي رحلتنا اليومية الثانية إلى كوالالمبور في أوقات مناسبة للمقيمين في الإمارات من الراغبين في قضاء عطلاتهم في ماليزيا.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح الرحلات الجديدة بأوقاتها النهارية والليلية للمسافرين من كوالالمبور من الوصول إلى أبوظبي بالحصول على المزيد من الخيارات لاستكشاف ما تقدمه المدينة من فرص على مستوى الأعمال والترفيه. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بجذب المزيد من الضيوف للاستمتاع بأبوظبي، وتعزيز الربط بين شبكتنا العالمية المتنامية. وتشتهر كوالالمبور بأفقها الخلاب بأبراج بتروناس التوأم الشهيرة.

وتقدم المدينة مزيجاً غنياً من الثقافات الماليزية والصينية والهندية، مما ينتج عنه مشهد ثقافي متنوع، وأسواق نابضة بالحياة، وعدد كبير من الأماكن الثقافية. في الوقت ذاته، تستمر أبوظبي في جذب المسافرين بما تحتضنه من معالم بدءاً من المعمار الرائع لمتحف اللوفر أبوظبي إلى مغامرات مليئة بالتشويق في عالم فيراري أبوظبي.

MENAFN24092023000110011019ID1107129038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث