«الاتحاد للطيران» تضاعف رحلاتها اليومية إلى كوالالمبور

أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة عدد رحلاتها بين أبوظبي وعاصمة ماليزيا النابضة بالحياة، كوالالمبور، وجاءت هذه الخطوة تلبية لطلب المسافرين. وستنطلق الرحلة الإضافية الثانية يوم 15 يناير المقبل، وبذلك ستوفر 14 رحلة أسبوعية بين المدينتين.وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: بفضل مواعيد رحلاتنا الملائمة من أبوظبي، ستأتي رحلتنا اليومية الثانية إلى كوالالمبور في أوقات مناسبة للمقيمين في الإمارات من الراغبين في قضاء عطلاتهم في ماليزيا.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح الرحلات الجديدة بأوقاتها النهارية والليلية للمسافرين من كوالالمبور من الوصول إلى أبوظبي بالحصول على المزيد من الخيارات لاستكشاف ما تقدمه المدينة من فرص على مستوى الأعمال والترفيه. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بجذب المزيد من الضيوف للاستمتاع بأبوظبي، وتعزيز الربط بين شبكتنا العالمية المتنامية. وتشتهر كوالالمبور بأفقها الخلاب بأبراج بتروناس التوأم الشهيرة.

وتقدم المدينة مزيجاً غنياً من الثقافات الماليزية والصينية والهندية، مما ينتج عنه مشهد ثقافي متنوع، وأسواق نابضة بالحياة، وعدد كبير من الأماكن الثقافية. في الوقت ذاته، تستمر أبوظبي في جذب المسافرين بما تحتضنه من معالم بدءاً من المعمار الرائع لمتحف اللوفر أبوظبي إلى مغامرات مليئة بالتشويق في عالم فيراري أبوظبي.