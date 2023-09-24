مجلس الأمن السيبراني: نعمل على رؤية تضمن ريادة الإمارات رقمياً

أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن المجلس يعمل على إيجاد رؤية سيبرانية للدولة تحقق أقصى قدر من المرونة على مدى الـ50 عاماً المقبلة، بما يسهم في ريادتها العالمية، وجهوزيتها للمستقبل، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تتضمن خططاً ضمن إطار قانوني متقدم وقوانين وتشريعات جديدة، تعمل على تحسين قدرة الإمارات على التعامل مع التحديات السيبرانية والأنشطة الإجرامية كافة في الفضاء الرقمي. وقال في تصريح خلال فعالية إعلامية مشتركة لمجلس الأمن السيبراني.

بالتعاون مع شركة كي بي إم جي لوار جلف، بمناسبة تقرير مشترك قادم تحت عنوان ((الخمسون عاماً المقبلة.. سيبرانياً))، الذي يسلط الضوء على الاتجاهات الكبرى المتوقع أن تؤثر على الحياة في العقود المقبلة، إن دولة الإمارات باتت اليوم مركزاً عالمياً للديناميكية والتطور، تنعم بمجتمع سعيد ومتناغم، ما يحتم علينا ضرورة العمل الدائم والمستمر لحمايته وحماية مؤسسات الدولة من التهديدات الرقمية عبر الابتكار في المجال السيبراني، وتقديم حلول للتحديات كافة، تعزز الجاهزية والقدرة على استيعاب أية مشكلات.

وأكد أن مجلس الأمن السيراني، في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها في 2071، يعمل بكل اقتدار وجدية لقراءة واستشراف المستقبل، ويدرس الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل.