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استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو

9/24/2023 5:58:50 AM
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استمر انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري ما يشير إلى احتمال انكماش اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من 2023.

وذكرت وكالة بلومبرغ أمس أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص الذي يعتمد على مسح مؤسسة إس أند بي جلوبال استمر في نطاق الانكماش للشهر الرابع على التوالي ليسجل 47.1 نقطة وهو ما يزيد قليلاً على مستواه في أغسطس الماضي. يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وكان المحللون الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى 46.5 نقطة. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، حيث ظل مؤشر قطاع التصنيع أقل من 50 نقطة لمدة 15 شهراً، في حين كان مؤشر قطاع التصنيع فوق مستوى 50 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري.

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