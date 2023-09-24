«آي ستايل» ترفع عدد فروع متاجرها بالإمارات إلى 16 فرعاً

بعد النجاح الذي حققته أولى متاجر آي ستايل شريك ((أبل)) المميز في دبي مارينا مول، تفتتح آي ستايل متجرين جديدين شركاء مميزين لأبل، الأول في ديرة سيتي سنتر بدبي والآخر في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة في نهاية هذا الأسبوع. ويسير المنفذون الجدد على المفهوم العالمي لشركاء ((أبل)) المميزين، مما يجعلهم الوجهة الأفضل للتسوق من منتجات ومستلزمات أبل الصديقة للبيئة في إطار فسيح مُرحب بالجميع.

ويتحدث فريق العمل المحترفون بالمتجر عدة لغات لتقديم أفضل خدمة مخصصة. أُسست ((آي ستايل)) في 2005 وتمتلك 13 متجر ((أبل)) مميزاً لإعادة البيع والآن لها 3 فروع جديدة لمتاجر شركاء ((أبل)) المميزين، اثنان في دبي وواحد في الشارقة بحيث يصل إجمالي المنافذ 16 متجراً عبر جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ويقع متجر ديرة سيتي سنتر في الطابق الثاني أما سيتي سنتر الزاهية في الطابق الأول.

وقال نيكولاس داهر، المدير العام لمتاجر آي ستايل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((ستنقل متاجر شركاء أبل المميزة تجربة العملاء لمستوى آخر مميز لجميع الزوار في كلتا الإمارتين. نلبي جميع احتياجات العملاء بما في ذلك شركات الأعمال وندعو الجميع لزيارة متاجرنا الجديدة للاستمتاع بمنتجات أبل الصديقة للبيئة وجميع المستلزمات والخدمات التي نقدمها)).