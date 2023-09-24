الآلاف في دبي وحول العالم في طوابير «آيفون 15»

تدفق الآلاف على متاجر ((أبل)) حول العالم أمس لاستلام هاتف ((آيفون 15)) حيث يتم طرح أجهزة آيفون الجديدة للبيع في 40 دولة، بما في ذلك الإمارات وأستراليا وهونغ كونغ والبر الرئيسي للصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

وشهدت العديد من المتاجر على مستوى العالم أعداداً كبيرة من الطوابير الطويلة للحصول على ((آيفون 15)) خارج متاجر أبل في دبي وأستراليا والصين، وتشير الطوابير الطويلة إلى أن العديد من محبي ((أبل)) ما زالوا على استعداد لتحمل الليالي الطويلة والساعات المبكرة ليكونوا من أوائل من يمتلكون جهاز آيفون الجديد وساعة ((أبل واتش)) الجديدة.

وفي دبي، تجمعت أعداد كبيرة من الجماهير وحرصت على التواجد من مساء أول من أمس وساعات الصباح الأولى من يوم أمس في ((دبي مول)) و((مول الإمارات))، وذلك للحصول على هاتف آيفون 15 من متاجر أبل.

واصطف الآلاف لحجز مكان أمام متاجر أبل في دبي مول ومول الإمارات، في مشهد يتكرر سنوياً.

وفي بكين توافد الناس على متاجر أبل صباح أمس لشراء أحدث هاتف آيفون، على الرغم من مخاوف تأثر المبيعات بالمشاحنات بين أمريكا والصين.

كما طلب الكثيرون الهاتف للتسليم، وارتفعت طلبات التوصيل خلال ساعة واحدة بـ253 % مقارنة بجهاز آيفون 14 العام الماضي.

وفي الدقائق العشر الأولى بعد بدء عمليات التسليم في الساعة الثامنة صباحاً، قالت الشركة إن 25 ألف هاتف كانت في طريقها إلى العملاء.

وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الجديدة حققت نجاحاً جيداً لشركة أبل حتى الآن، استناداً إلى المبيعات الأولية للمنتج عبر الإنترنت، وشوهدت طوابير طويلة من الناس خارج متجر أبل في BKC في مومباي، أول متجر أبل في الهند.

وقال أحد العملاء خارج متجر أبل في مومباي: كنت هنا منذ الساعة الثالثة مساء الخميس، وانتظرت في الطابور لمدة 17 ساعة للحصول على أول آيفون في أول متجر أبل في الهند، لقد أتيت من أحمد آباد. وأضاف عميل آخر، فيفيك من بنغالورو: أنا سعيد لأنني حصلت على هاتف ((آيفون 15 برو)) الجديد الخاص بي، أنا متحمس للغاية. ويقول آن، من أحمد آباد: لقد وصلت أمس، كنت هنا في المتجر في الساعة الخامسة - الساعة 6. كنت في افتتاح المتجر منذ بضعة أشهر، حيث كنت محظوظاً بما يكفي لمقابلة تيم كوك للمرة الثانية.