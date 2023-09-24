سوق دبي يقفز %3.1 بمكاسب 11.3 ملياراً في أسبوع

قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ3.1% في أسبوع، بدعم مكاسب الأسهم القيادية، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9849.41 نقطة، متراجعاً بـ0.31 %. وحقق سوق دبي المالي مكاسب جاوزت 11.3 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب على الأسهم القيادية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 686.55 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 697.87 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الأسبوع، صعدت أسهم إعمار العقارية 9.8 %، وتيكوم 6.8 %، وإعمار للتطوير 6.8 %، والإمارات دبي الوطني 4.6 %، وسوق دبي المالي 4.5 %.

وزاد دبي للاستثمار 4.2 %، ودبي الإسلامي 3.9 %، وبنك المشرق 3.3 %، والعربية للطيران 3.3 %، وأملاك للتمويل 2.6 %، والخليج للملاحة 2.6 %، وجي إف إتش المالية 2.3 %، وارتفع إمباور 1.6 %، وتبريد 1.4 % وديوا 1.2 % وتعليم القابضة 1 %.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 972.3 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 407.6 ملايين درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) جاذباً 321.5 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 199.9 مليون درهم خلال 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 882.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 682.64 مليون درهم.

وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي صافي شراء بقيمة 112.96 مليون درهم في أسبوع بعد تحقيق مشتريات بقيمة 1.48 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.37 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9849.41 نقطة، متراجعاً بـ0.31 % في أسبوع.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.09 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 618.6 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 572.5 مليون درهم.

وارتفع بسوق أبوظبي في أسبوع أسهم بالمز الرياضية 17.4 %، والاتحاد للتأمين 13.3 %، وهيلي القابضة 9 %، ورابكو للاستثمار 7.6 %، والدار العقارية 6.4 %، والياه سات 5.5 %.

وزاد صناعات أسمنت الفجيرة 5.4 %، ومنازل 4.8 %، وأبوظبي للموانئ 4 %، وأدنوك للإمداد 4 %، وطاقة 3.7 %، وأيبيكس للاستثمار 3.3%، ودانة غاز 2.9 %، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 2.9 %، وريسبونس بلس القابضة 2.8 %.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب جاوزت 23 مليار درهم في أسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.557 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.580 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.87 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بقيمة قاربت 8.5 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.9 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.97 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 120.45 ألف صفقة.

أداء يومي

وعلى صعيد الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4168.55 نقطة، متراجعاً بـ0.26 %، في آخر جلسات الأسبوع. وتصدر سهم ((دبي الإسلامي)) تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة قاربت 124 مليون درهم بختام جلسة أمس، مرتفعاً 1.7 % ليغلق عند سعر 5.9 دراهم.

وارتفعت في دبي أسهم دبي للاستثمار 1.6 %، وديار للتطوير 1.2 %، وتبريد 1.1%، وإعمار للتطوير 0.42 %. وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم الشارقة للأسمنت 8.2 %، وأي دي سي كوربوريشن 6.2 %، وبالمز الرياضية 3.2 %، وطاقة 2.8 %، وجلفار 2.2 %.