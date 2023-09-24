عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية العلاقات وملف الطاقة والمناخ

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلاً على حدة.

فقد التقى سموه، مراد نورتلو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان، وحسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، وتانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، وبيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر، وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا. وجرى خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتعليمية والرعاية الصحية وغيرها.

كما بحث سموه مع الوزراء، ملف الطاقة والمناخ، وأطلعهم على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة ((COP28)).

كما تبادل سموه ووزراء الخارجية، وجهات النظر تجاه المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستعرضوا سبل تعزيز الجهود المبذولة من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مايكل هيرتسوغ سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.